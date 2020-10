Les cas à l’école ont plus que doublé en une semaine

Entre le 12 et le 18 octobre, 5.476 cas de contamination au nouveau coronavirus ont été signalés aux services de promotion de la santé à l’école (PSE) dont 3.612 parmi les élèves de l’enseignement fondamental et secondaire, indique jeudi l’Office national de l’Enfance (ONE).

Si les cas ne concernent que 0,4% des 900.000 élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’organisme constate que le nombre de cas a plus que doublé dans les écoles maternelles, primaires et secondaires entre la deuxième et la troisième semaine d’octobre (1.696 contaminations contre 3.612).

Par ailleurs, 17.429 élèves et étudiants et 836 membres du personnel ont été placés en quarantaine entre le 12 et le 18 octobre.

L’ONE relève toutefois que ces données sont sous-estimées car l’ensemble des PSE et centres PMS n’ont pas pu transmettre des données complètes pour la semaine du 12 au 18 octobre. Ainsi, pour 21% des cas signalés dans les écoles, le nombre de mises en quarantaine qui en découle n’a pu lui être transmis. Le nombre de cas signalés est lui aussi incomplet.

L’augmentation des nouveaux cas est la plus forte dans les écoles des provinces de Liège, de Namur et du Hainaut.

Pour l’enseignement fondamental et secondaire, l’incidence, calculée sur 14 jours, s’établit à minimum 587 cas pour 100.000 élèves. Pour le primaire, l’incidence est de 365 cas pour 100.000 élèves tandis qu’elle est bien plus élevée chez les plus grands, avec 1.117 cas pour 100.000 élèves de l’enseignement secondaire.

L’ONE note enfin que 78% des membres du personnel nouvellement mis en quarantaine ont été isolés à la suite d’un contact étroit avec un autre membre du personnel infecté.