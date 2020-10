OTAN: la Belgique n’a pas renoncé à l’objectif des 2% du PIB pour la Défense

La ministre belge de la Défense, Ludivine Dedonder, a assuré jeudi que la Belgique n’avait pas renoncé à l’objectif fixé par l’OTAN de «tendre vers les deux pour cent» du Produit intérieur brut consacrés aux dépenses de défense, accepté par tous les alliés en 2014.

«J’ai répété l’engagement pris en 2014 (par le Premier ministre de l’époque, Elio Di Rupo, NDLR) de tendre vers les 2%», a-t-elle affirmé à l’agence Belga à l’issue de la première journée d’une réunion des ministres de la Défense des trente États membres par vidéo-conférence.

Les alliés s’étaient engagés en 2014, lors d’un sommet au Pays de Galles, à tendre vers cet objectif des 2% d’ici 2024, après avoir, dans un premier temps, mis fin aux économies dans leurs budgets militaires – inversant ainsi une tendance lourde constatée depuis la fin de la Guerre froide.

L’OTAN, très attachée à cet objectif, tout comme l’administration du président américain Donald Trump, a publié mercredi ses chiffres semestriels sur les dépenses, qui montrent une hausse de la part des alliés européens et du Canada pour la sixième année consécutive en 2020, avec un tiers des pays atteignant l’objectif des 2% du PIB. Ces données ne sont toutefois que des estimations pour 2019 et 2020 et certaines sont artificiellement «gonflées» par la la contraction généralisée du PIB due à la pandémie de Covid-19.

La Belgique passe ainsi de 0,95% du PIB en 2019 à 1,1% en 2020, ce qui la place en pénultième place du classement, devant le Luxembourg (0,64%) et juste derrière l’Espagne (1,16%). Les États-Unis se situent à l’autre extrémité de l’échelle, avec 3.87%.

Mais il s’agit pour la Belgique d’une hausse artificielle due à la contraction du PIB en raison de la pandémie, a souligné une source informée, car le budget de la Défense n’a pas progressé.

Mme Dedonder a rappelé que la Défense avait procédé ces dernières années à de nombreuses acquisitions de matériel militaire. «Les investissements ont été faits», a-t-elle ajouté.