Mercedes couronnée dimanche?

Lewis Hamilton pourrait devenir le recordman absolu des victoires, et Mercedes décrocher un 7e titre, dimanche à Portimao.

Lewis Hamilton va tenter de devenir le recordman absolu des victoires en F1, sur le circuit de Portimao ce week-end. Après avoir égalé Michael Schumacher en nombre de victoires (91), en remportant le GP de l’Eifel en Allemagne, le 11 octobre, le Britannique a l’occasion de s’isoler en tête et de se rapprocher d’un 7e titre qui ferait de lui l’égal de l’Allemand à la quantité de sacres.

Avec 69 points de plus que son coéquipier Valtteri Bottas alors qu’il reste six manches à couvrir, le Britannique est évidemment bien placé. Son équipe Mercedes l’est encore mieux avec 180 longueurs d’avance sur Red Bull et elle pourrait carrément être couronnée pour la 7e fois d’affilée (elle est invaincue depuis 2014) dès dimanche.

Mais Mercedes et les autres équipes vont sauter dans l’inconnu, ce week-end. Après le Mugello en Italie, le circuit de l’Algarve à Portimao, «avec beaucoup de dénivellations et des virages inhabituels», dixit Gasly (AlphaTauri) est, en effet, le deuxième cette année qui s’est invité au calendrier bouleversé par la pandémie de coronavirus alors qu’il n’a jamais été utilisé pour un GP de F1 (les 13 derniers GP du Portugal avaient eu lieu à Estoril jusqu’en 1996). Tout juste certaines équipes y sont-elles venues pour des essais il y a plusieurs années. Les premiers essais de ce vendredi seront donc importants. Quelque 25 000 spectateurs sont aussi attendus à Portimao.