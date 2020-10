European Open: Gillé et Vliegen se hissent en demi-finales à Anvers

Sander Gillé et Joran Vliegen Photo News

Sander Gillé et Joran Vliegen se sont hissés dans le dernier carré de l’European Open, le tournoi de tennis ATP 250 d’Anvers, joué sur surface dure et doté de 394.800 euros, jeudi, à la Lotto Arena.

Le duo belge, tête de série N.5, a écarté la paire britannique formée par Daniel Evans et Cameron Norrie. La rencontre a duré 1 heure et 10 minutes.

Le premier set a été équilibré. Alors que les deux paires ont perdu tour à tour leur service, Gillé et Vliegen ont notamment dû sauver trois balles de break à 3-3 et une nouvelle balle de break à 4-4. Finalement, les deux Belges ont réussi à remporter le set sur le service de leurs adversaires.

Dans le deuxième set, Gillé et Vliegen ont pris le large à 5-3 et ont empoché le match dans la foulée.

Pour une place en finale, la paire belge défiera à présent soit le duo formé par l’Indien Rohan Bopanna et le Néerlandais Matwe Middelkoop, soit celui formé par les Australiens Alex de Minaur et Matt Reid.

Gillé, 29 ans, 43e joueur mondial en double, et Vliegen, 27 ans, 36e mondial en double, comptent trois titres ensemble sur le circuit ATP, tous trois remportés en 2019, à Bastad, Gstaad et Zhuhai.

A Anvers, ils ont une belle carte à jouer en raison de l’absence des Colombiens Robert Farah et Juan Sebastian Cabal, les numéros 1 et 2 mondiaux en double et têtes de série N.1. Cabal ayant été testé positif au Covid-19, le duo a dû déclarer forfait.