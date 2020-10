Vers un reconfinement généralisé?

L’épidémie a pris une telle ampleur en Wallonie et à Bruxelles que des mesures fortes s’imposent, selon Catherine Linard, géographe de la santé à l’UNamur.

Le comité de concertation se réunit aujourd’hui pour décider des nouvelles mesures visant à freiner la progression de l’épidémie. Bien que tous les chiffres soient au rouge, les responsables politiques rechignent à envisager un reconfinement généralisé. Nous avons demandé l’avis de Catherine Linard, spécialisée en géographe de la santé et en épidémiologie spatiale à l’UNamur

Catherine Linard, un confinement localisé est-il envisageable?

Si on optait pour un confinement localisé, il devrait être mis en place partout en Wallonie et à Bruxelles où l’épidémie a pris une telle ampleur que l’on n’a plus d’autre choix que d’aller vers des mesures très fortes. Cela pourrait se discuter pour l’une ou l’autre province flamande moins impactée pour le moment par l’épidémie mais vu la situation dans les autres provinces et le fait que l’on est un petit pays très connecté, je pense qu’à l’heure actuelle on devrait aller vers un confinement généralisé…

Les dernières mesures (couvre-feu, télétravail,…) n’ont-elles pas été prises tardivement?

Le confinement à l’échelle locale est intéressant, c’est pour cela que l’on a mis en place le baromètre qui permettra de prendre des mesures plus ou moins fortes en fonction de la situation. Mais pour moi, il aurait dû être appliqué plus tôt, on aurait pu tester les mesures afin de voir celles qui fonctionnent bien et celles qui marchent moins bien. Aujourd’hui, on est tenu de mettre en place une stratégie qui fonctionne ce qui implique des mesures plus strictes, plus contraignantes. On ne peut plus se permettre de prendre des mesures qui ne sont pas efficaces.

Le fait de maintenir les écoles ouvertes, une bonne chose?

Oui, on pourrait s’inspirer de l’Irlande qui a opté pour un confinement généralisé en maintenant les écoles ouvertes, en tout cas pour les enfants des classes maternelles et primaires. Le secondaire, c’est autre chose…

Faut-il fermer les commerces non indispensables?

Ce serait un bon signal car les citoyens ont tendance à moins respecter les gestes barrières. Des protocoles ont été mis en place, ils étaient bien respectés lors du déconfinement, ils le sont beaucoup moins actuellement. Repasser par une phase de fermeture complète serait un bon signal pour rappeler aux citoyens qu’il ne faut pas relâcher la vigilance.

On a l’impression que l’on n’a pas tiré les enseignements de la première vague?

Beaucoup de gens ont espéré que cette crise était finie et n’ont pas pris au sérieux la réelle possibilité d’une seconde vague.

Aurait-on pu limiter celle-ci en améliorant le testing-tracing?

On ne peut pas uniquement attribuer cette seconde vague à la stratégie du testing-tracing parce que si on est saturé au niveau du testing c’est aussi parce que l’on doit dépister un grand nombre de personnes. Il faudrait parvenir à contrôler l’épidémie plus en amont… Cela implique l’adhésion de la population au respect des gestes barrières même lorsque dans les chiffres, on ne voit pas concrètement le rebond se profiler: on a minimisé celui-ci en septembre car le nombre de décès était très très bas alors que l’on savait que cela allait arriver en observant d’autres indicateurs. Il faut comprendre qu’une épidémie est quelque chose de dynamique, qui est en grande partie prévisible…