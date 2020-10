VIDÉO | Mauvais départ des Rouches en Europa League: ce qu’il faut retenir de Standard-Rangers (0-2)

Le Standard de Liège s’est incliné lors de ce premier match du groupe D de l’Europa League face aux Glasgow Rangers. Les fortes pluies tombées en deuxième période n’ont pas aidé les Rouches à revenir au score face à des Écossais bien organisés.

En comparaison avec le XI aligné face à Bruges (1-1), samedi dernier, Philippe Montanier a dû composer avec plusieurs forfaits Covid-19. Raskin et Balikwisha, qui avaient débuté contre les Blauw & Zwart, n’étaient pas sur la feuille de match pour cette raison. Ils ont été remplacés numériquement par Cimirot et Muleka. Pas de Carcela non plus, remplacé par Amallah, qui était suspendu.

Autre donnée intéressante: Montanier a décidé de faire confiance à Dussenne et de laisser Laifis sur le banc.

+ RELIRE | La cote de Noë Dussenne remonte en flèche

La main baladeuse de Gavory et les transversales de Muleka

Après un premier quart d’heure d’observation, les Standardmen ont craqué sur penalty après une faute de main commise par Gavory (18e), sur un corner botté par Tavernier.

❌ Penalty pour les Rangers qui prennent l’avantage contre le @Standard_RSCL #STARAN (0-1)

pic.twitter.com/WkiawZ9tSS — Ma Pro League (@MaProLeague) October 22, 2020

Quoi qu’il en soit, c’est Tavernier qui a donné l’avance aux Rangers (0-1).

Bousculés, les Rouches ont mis dix minutes à reprendre de la vigueur. À la 28e minute, Muleka a eu une énorme occasion sur un centre de Fai, mais sa tête s’est écrasée sur la transversale de McGregor.

À quelques secondes de la pause, Gavory a tenté un dernier centre vers Muleka, qui a de nouveau touché la transversale. Mais il semble que sur l’action, l’attaquant liégeois a fait usage de la main.

La douche écossaise

Sous la douche, non pas écossaise mais liégeoise, Philippe Montanier a essayé d’apporter autre chose offensivement avec la montée au jeu d’Oulare à la pause et celle de Carcela à l’heure de jeu. Pas facile de développer du jeu sur un terrain pareil… Photo News

Avec un terrain détrempé et une pluie battante, forcément le spectacle en a pris un coup. Le T1 liégeois a apporté de la présence athlétique devant avec les montées de Cop et Avenatti.

Mais rien n’y a fait pour les Liégeois, qui n’ont pas pu élever leur niveau de jeu sur une pelouse presque injouable. Dans les arrêts de jeu, Cop, tout seul, a eu l’occasion d’égaliser mais il est passé à côté du ballon.

Sur le contre, Kemar Roofe a inscrit un magnifique lob qui a surpris Bodart. L’ancien Anderlechtois s’est permis de provoquer le public, ce qui n’a pas plu aux joueurs et à l’encadrement du Standard.