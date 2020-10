France: 46 millions de Français seront sous couvre-feu vendredi soir

Covid-19: le Premier ministre français Jean Castex a pris la parole ce jeudi pour faire le point sur l’épidémie de coronavirus en France. Il a également annoncé de nouvelles mesures afin d’améliorer la situation. 46 millions de Français seront sous couvre-feu vendredi soir.

«la situation est grave» en France où «la circulation du virus est extrêmement élevée»

«La situation est grave» en France, où «la circulation du virus atteint un niveau extrêmement élevé», a averti jeudi Jean Castex en dévoilant de nouvelles mesures pour tenter d’endiguer la deuxième vague de l’épidémie de coronavirus.

Selon le Premier ministre, le taux d’incidence, c’est à dire le nombre de cas confirmé de Covid-19 pour 100.000 habitants, a progressé de 40% en une semaine, pour atteindre 251 sur le territoire national. Et le taux de reproduction du virus induit un doublement du nombre de cas tous les 15 jours.

46 millions de Français sous couvre-feu vendredi soir

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi l’instauration d’un couvre-feu de 21H00 à 06H00 dès vendredi soir pour «54 départements au total ainsi qu’un territoire d’outre-mer», soit pour «46 millions de Français».

Le Premier ministre a annoncé le passage sous couvre-feu de 38 nouveaux départements et également pour l’intégralité des départements dont jusqu’ici seules les grandes villes étaient concernées, ainsi que la Polynésie. «Le couvre-feu s’appliquera de 21H00 à 6H00 sur l’ensemble du territoire des départements concernés et, normalement, pour une durée de six semaines», a-t-il ajouté.

«le mois de novembre sera éprouvant»

Jean Castex a averti jeudi que «le mois de novembre» serait «éprouvant» et que «le nombre de morts» allait «continuer d’augmenter» en raison de la deuxième vague de l’épidémie de coronavirus.

«Clairement, les semaines qui viennent seront dures, nos services hospitaliers vont être mis à rude épreuve», a souligné le Premier ministre en ajoutant que «les nouveaux cas d’aujourd’hui sont les malades hospitalisés de demain et malheureusement parfois les morts d’après-demain».

Plus d’infos à venir.