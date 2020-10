USA: première étape vers la confirmation de la juge nommée par Trump à la Cour suprême

Le Sénat américain a franchi jeudi une première étape vers la confirmation de la juge Amy Coney Barrett, nommée par Donald Trump à la Cour suprême des États-Unis, lors d’un vote en commission boycotté par les démocrates.

Les douze élus républicains de la commission judiciaire de la chambre haute du Congrès ont voté pour transmettre le dossier de la magistrate à l’ensemble du Sénat avec un avis «favorable». Leurs dix collègues démocrates, qui jugent le processus «illégitime» si près des élections du 3 novembre, étaient absents.

Sur leurs sièges avaient été placées de grandes photos d’Américains qui pourraient, selon eux, perdre leur couverture maladie si la juge Barrett est confirmée. La Cour suprême doit effectivement examiner le 10 novembre un recours contre la loi emblématique du président Barack Obama sur l’assurance santé, l’Obamacare, sur laquelle la juge a exprimé des réserves dans le passé.

Pendant les trois jours de son audition, les démocrates ont centré leurs attaques sur ce thème, et sur le refus de la magistrate de préciser son opinion sur plusieurs sujets brûlants, dont le droit à l’avortement, le port d’armes ou la protection de l’environnement.

Leur boycott prouve que «leurs arguments de fond ne sont pas convaincants», a assené le sénateur républicain, Ted Cruz, en les accusant d’avoir des propositions «radicales, extrêmes» et impopulaires dans le pays.

Le Sénat entamera vendredi l’examen en séance plénière de la candidature de la juge Barrett. Son chef républicain Mitch McConnell vise un vote final lundi, à huit jours des élections.

Compte-tenu de la majorité républicaine dans cette enceinte (53 sièges sur 100) et malgré la défection annoncée de deux de leurs élus, la magistrate conservatrice de 48 ans devrait obtenir le feu vert du Sénat, indispensable selon la Constitution, pour entrer à la Cour suprême.

Cette fervente catholique, mère de sept enfants et opposée à l’avortement, devrait succéder à l’icône progressiste et féministe Ruth Bader Ginsburg, morte le 18 septembre à l’âge de 87 ans et ancrer solidement la haute Cour dans le conservatisme (six juges sur neuf).