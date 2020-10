European Open: Michael Geerts et Yannick Mertens battus en quarts de finale du double

Michael Geerts et Yannick Mertens n’ont pas réussir à rejoindre les demi-finales du double jeudi à l’European Open, le tournoi de tennis ATP 250 d’Anvers joué en salle sur surface et doté de 394.800 euros, jeudi après-midi à la Lotto Arena.

Geerts et Mertens ont perdu au deuxième tour (quarts de finale) contre l’Espagnol Pablo Andujar-Alba et le Néerlandais Sander Arends en deux sets: 6-4 et 6-1. Le tandem belge a été mené tout au long du match et n’a pu s’accrocher qu’un peu au premier set. Le match a duré 59 minutes.

Geerts et Mertens avaient reçu une wildcard pour le tournoi. Au premier tour, la paire belge avait éliminé le duo américano-italien Zane Khan/Luca Nardi en deux sets: 6-4 et 7-6 (7/3).

L’Australien John Peers et le Néo-Zélandais Michael Venus attendent Andujar-Alba et Arends en demi-finales.

En simple, Michael Geerts (ATP 391) n’a pas réussi à se qualifier pour le deuxième et dernier tour des qualifications dimanche dernier. Au premier tour, malgré une belle résistance nécessaire, il n’a pas pu créer la surprise face à l’Italien Salvatore Caruso (ATP 79), tête de série N.1 des qualifications, et a perdu en deux manches: 7-6 (7/5) et 6-4.