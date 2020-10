Vous êtes perdus avec la succession de mesures «Covid»? On récapitule

Les nouvelles mesures sanitaires imposées par les entités fédérales et fédérées s’enchaînent depuis quelques jours. L’occasion de faire le point sur ce qui est autorisé et ce qui ne l’est plus.

Alors que la deuxième vague de la pandémie frappe de plus en plus durement la Belgique, et la Wallonie en particulier, les autorités fédérales s’apprêtent à prendre de nouvelles mesures, encore plus strictes, afin de lutter contre la propagation du coronavirus.

Ce vendredi, un comité de concertation se réunira d’ailleurs pour réévaluer les protocoles en vigueur dans l’ensemble des secteurs.

En attendant, les différents niveaux de pouvoir ont déjà imposé quelques mesures supplémentaires depuis la rentrée scolaire.

Tout fraîchement nommé, le gouvernement De Croo a frappé fort d’entrée en réduisant d’abord la bulle sociale, en fermant ensuite les restaurants et cafés du Royaume et en instaurant un couvre-feu nocturne.

Le 19 octobre, c’est au tour des universités et des hautes écoles francophones de basculer en code orange. Et ce, quelques avant que la Fédération Wallonie-Bruxelles ne décide que tout l’enseignement obligatoire (des maternelles aux secondaires) devra également passer en code orange (renforcement des mesures sanitaires et cours présentiels possibles dès la 3e secondaire) au plus tard à la fin des vacances de Toussaint.

Enfin, les sportifs amateurs ont, eux aussi, déjà été impactés dans leur pratique quotidienne. Quelques jours seulement après que certaines provinces ne décident de fermer les buvettes des clubs, la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé d’interdire les sports de contacts pratiqués en salle par les athlètes de plus de 12 ans, à partir du 15 octobre et jusqu’au 8 novembre. Et encore plus récemment, ce sont les tournois amateurs prévus ce week-end qui ont été annulés ou reportés.