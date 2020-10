3 300 jouets collectés dans les recyparcs Hygea

L’intercommunale de gestion des déchets du Cœur du Hainaut organisait pour la 18e année consécutive une grande collecte de jouets en bon état afin de favoriser le réemploi.

L’opération collecte de jouets s’est tenue samedi dernier dans tous les recyparcs wallons et la collecte a été très fructueuse dans la région du Centre et de Mons-Borinage, malgré des conditions peu favorables.

En effet, près de 3 300 jouets ont été récoltés au sein des recyparcs d’Hygea, en pleine crise sanitaire et alors que deux recyparcs sont inaccessibles pour cause de travaux (Soignies et Dour).

En participant à cette action menée à l’échelle de toute la Wallonie, les citoyens ont posé un double geste, en faveur de l’environnement mais également solidaire, dans la mesure où les jouets connaîtront une seconde vie dans les mains d’autres enfants.

Les jouets collectés seront récupérés et remis en état par plusieurs associations et institutions partenaires, telles que le CPAS de Morlanwelz, l’école IMP à La Louvière, l’ASBL Accueil et Vie à Baudour, l’ASBL les P’tits Bourdons à Péronnes, l’ASBL MMI garderie St-Nicolas à Soignies… Autant d’associations qui contribueront à allonger la durée d’usage de ces objets récoltés.