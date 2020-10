Khalid Zian, nouveau président «progressiste et féministe» du CPAS de la Ville de Bruxelles. Twitter

Le conseil de l’action sociale du CPAS de la Ville de Bruxelles a officiellement désigné son nouveau président. Khalid Zian (PS) succède ainsi à Karine Lalieux, devenue ministre fédérale.

Khalid Zian était jusqu’à présent échevin, fonction à laquelle il avait accédé en 2017, en charge de l’Environnement et du Développement durable, et depuis le début de la présente mandature, du Logement, du Patrimoine public et de l’Egalité des Chances.

Le nouveau président du CPAS s’est dit «ému et fier de prendre le relais de Karine Lalieux qui, avec force et enthousiasme, a initié de nombreux projets concrets d’intégration sociale et s’est attachée à renforcer les nombreux services que rend le CPAS à nos concitoyens».

Soulignant que l’urgence sanitaire et sociale constituait la première de ses priorités, il a indiqué que sa première préoccupation allait au soutien concret de l’action des équipes du CPAS «remarquable de professionnalisme», face à la pandémie.

«Les perspectives de ces prochains mois restent la prévention de la propagation du virus dans nos services, particulièrement dans les Maisons de repos mais également aux réponses permanentes à apporter à la crise sanitaire… Par-delà cette crise, j’entends réaliser et faire vivre le programme politique du CPAS fixé par la majorité communale, un programme dont l’ambition sociale rejoint mes convictions progressistes et féministes», a-t-il conclu.