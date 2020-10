10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce jeudi

Construire directement avec des troncs d’arbre permet de réduire les coûts et de rendre le bois concurrentiel face au béton. UCLouvain

Les boulangers et pâtissiers dans le pétrin, une première mondiale à l’UCLouvain ou encore un forum du numérique 100% online… Voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer.

1 Le cri de détresse des boulangers et pâtissiers

Le cri du président provincial d’un secteur qui n’est pas (encore) dans le pétrin, mais est lui aussi impacté par le Covid.

2 Première mondiale à l’UCLouvain: un robot bâtit avec des troncs d’arbre

Première mondiale à l’UCLouvain: un robot, connecté à un logiciel paramétrique, a construit une structure en troncs d’arbre.

3 Charleroi: le secteur des métiers numériques recrute… en numérique

Le forum de l’emploi et de la formation des métiers numériques revient du 28 au 30 octobre. 100% online, mais avec de vraies perspectives.

4 Une Politique Agricole Commune vert pâle

Les ministres de l’Agriculture européens se félicitent d’avoir trouvé un accord sur un paquet de réformes de la Politique agricole commune (PAC) pour l’après-2020.

5 Province de Namur| Charlotte Fosseur: la procureure du roi de division devient juge à Marche

Charlotte Fosseur est procureure du roi de division au sein de l’arrondissement de Namur. Pendant 19 ans, elle a été un des maillons du bon fonctionnement du parquet. À l’aube de ses 50 ans, elle se lance un défi: nouveau job dans une nouvelle ville.

6 Priorité aux aînés

Un accès prioritaire sera réservé aux 65 ans et plus entre 8 h 30 et 10 h le matin, en semaine, dans les grandes surfaces.

7 «La cuisine de Georgette», obligée de fermer… le lendemain de son ouverture

Leur cantine végétale, saine et locale, a ouvert vendredi. Mais samedi, c’était déjà «fini». Océane et Julie rebondissent.

8 Les Thermes de Spa: se relaxer en période anxiogène

En cette période anxiogène, les Thermes de Spa sont un bon plan pour se relaxer. Les six choses à savoir pour profiter des Thermes qui ont réduit à 200 personnes leur capacité d’accueil.

9 Namur: une épicerie sociale pour les étudiants

Depuis 3 semaines, une épicerie solidaire permet aux étudiants de faire leurs courses à moindre coût.

10 Steven Gerrard n’a pas oublié Standard-Liverpool 2008

L’entraîneur des Glasgow Rangers prévient son équipe: il est déjà venu à Sclessin. Sans s’imposer.

