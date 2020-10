Le port du masque renforcé à Saint-Ghislain

Le masque devient obligatoire un peu partout dans le centre-ville et près de chaque commerce de l’entité.

À Saint-Ghislain, la période de sensibilisation au port du masque est terminée, il est désormais obligatoire à toute heure dans la majorité des rues du centre-ville. Les rues commerçantes (rue Grande, Grand-Place, etc.) et les abords des écoles (rue du Port, rue des Petites Préelles, avenue de l’Enseignement, etc.) sont principalement concernés.

Cette nouvelle mesure concerne tous les usagers des voiries de plus de 12 ans, cyclistes compris, excepté les conducteurs de véhicules fermés. Des panneaux seront disposés en divers endroits du centre pour avertir les passants du début d’une zone «port du masque obligatoire». Quant au sens de circulation imposé dans la rue Grande et la rue d’Ath, celui-ci ne sera plus d’application.

Dans le reste de l’entité, le port du masque sera une obligation dans tous les parkings, y compris ceux des stations-service. Masque également obligatoire dans les files d’attente et aux abords des écoles, des infrastructures sportives et culturelles, et de tous les commerces et pharmacies que compte le territoire saint-ghislainois.

Fumer, boire et manger? Interdit

En outre, fumer et consommer des boissons et denrées alimentaires sera interdit dans tous les parcs et parkings publics, dans les files d’attente et à proximité des stations-service, établissements Horeca et commerces.

L’ensemble de ces mesures sera d’application jusqu’au 19 novembre inclus. Ces mesures complètent l’arrêté du Gouverneur de la Province de Hainaut concernant l’obligation du port du masque dans un périmètre de 200 mètres autour des établissements scolaires. De nouveaux gestes de prévention afin de limiter la propagation du coronavirus, grandissante dans toute la Belgique.

Toutes les rues où le port du masque sera obligatoire ainsi que les informations relatives aux autres mesures prises pour l’Entité sont à retrouver sur le site www.saint-ghislain.be.