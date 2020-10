Belœil: le bourgmestre Luc Vansaingèle positif au Covid-19

Après un premier test négatif, la semaine dernière, le bourgmestre de Belœil s’est soumis, suite à l’apparition de symptômes, à un second examen qui s’est avéré positif.

Après avoir ressenti des symptômes suspects (maux de tête, fièvre et courbatures) dimanche dernier, le bourgmestre de Belœil Luc Vansaingèle (PS) s’est soumis à un test de dépistage lundi. Les résultats transmis ce jeudi matin révèlent que le mandataire socialiste a été contaminé par le coronavirus.

Mercredi dernier, le premier magistrat avait déjà réalisé un test, au même titre que le personnel enseignant, après avoir été en contact avec plusieurs personnes positives au Covid-19. Mais ce premier examen s’était avéré négatif.

«Si j’ai appris ce jeudi que j’étais positif au coronavirus, je me sens beaucoup mieux par rapport à dimanche. Je n’ai pratiquement plus de symptômes, nous dit M. Vansaingèle, qui reste confiné à son domicile basèclois. Mon état de santé me permet de télétravailler et j’ai d’ailleurs participé à plusieurs réunions en vidéoconférence.»

En l’absence du bourgmestre de Belœil, c’est le Premier échevin Michel Dubois qui fait fonction, sachant que le centre administratif de Quevaucamps est fermé au public ces jeudi et vendredi afin de procéder à la désinfection des locaux. Plusieurs cas positifs avaient été détectés parmi les membres du personnel.

Si tout va bien, le retour de Luc Vansaingèle à la Commune interviendra le lundi 26 octobre conformément aux règles sanitaires qui autorisent une reprise du travail sept jours après les premiers symptômes.