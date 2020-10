Chauvel, Frank Pé, Kraehn, Devig, etc.: voici nos 11 coups de cœur (ou de griffe) BD du jeudi 22 octobre

Le jeudi, c’est le jour de notre sélection bande dessinée. Avec, cette fois, une longue queue, un chacré bretteur et un nid de spiritologues. Bonnes lectures.

1 Robilar ou le Maistre Chat (T.1)

Delcourt - Le résumé de l’éditeur

Robilar est un chat domestique qui coule des jours heureux auprès d’une comtesse dont l’obsession est de marier son fils à la fille du roi.

Un jour qu’ils cheminent tous ensemble vers le royal château, un ogre vient malencontreusement pulvériser le carrosse, ne laissant parmi les débris qu’un seul survivant: Robilar.

Anéanti, perdu, chassé, passé à tabac, il ne doit son salut qu’à la gentillesse d’un fils de meunier et décide de le remercier… à sa façon.

Notre avis en un mot: MERVEILLEUX

Chauvel revisite, à sa façon, drôle et moderne, la légende du Chat Botté. Et y glisse, au passage, un paquet de références amusantes.

C’est enlevé, léger, parfois bavard, mais jamais trop. Et le dessin est super beau. Chat-peau!

+ À LIRE AUSSI | Un autre chat à fouetter

Delcourt «Robilar ou le Maistre Chat» tome 1: «Maou!!», Chauvel/Guinebaud, 64 p., 15.50€.

2 Que de la gueule

Sarbacane - Le résumé de l’éditeur

Rahim est un gosse de banlieue comme les autres, un «bon garçon» qui se prend pour un caïd et gravite autour des mafieux locaux dans l’espoir de gravir les échelons.

Entre deux courses de larbin, il rêve à haute voix à sa future légende urbaine; mais ses potes se moquent: sa vie, c’est beaucoup de blabla, peu d’action. Jusqu’au jour où l’occasion en or se présente.

L’occasion de montrer qu’il n’a pas que de la gueule…

Notre avis en un mot: FATIGANT

Rahim est un bon gars mais à force de vouloir être calife à la place du calife et de trop parler, ça va lui jouer des tours.

Au pays des caïds, si l’esthétique séduit au premier abord, ce roman graphique devient vite fatigant.

Sarbacane Sztybor/Akeussel, 128 p., 18.50€.

3 Spirite (T.1)

Drakoo (Bamboo) - Le résumé de l’éditeur

Dans le New York des années 1930, Ian Davenport, timide jeune chercheur en spiritologie qui traque mais surtout étudie les fantômes, voit son mentor et ami Boris Voynich se faire assassiner sous ses yeux dans des circonstances étranges.

Il se retrouve alors propulsé dans une sombre histoire de meurtres inexpliqués qui semblent ne cibler que ses confrères spiritologues.

Seul, désespéré, rejeté par la police qui ne le prend pas au sérieux de par son métier peu crédible, il décide de chercher de l’aide auprès des journalistes d’une rubrique paranormal d’un grand journal New York.

Là, il y rencontre Nell Lovelace, une jeune femme sceptique au caractère bien trempé, qui accepte à contrecœur de l’aider. Ensemble, ils vont tenter de percer le secret de cette affaire de meurtres, qui semble liée à la terrible explosion d’origine mystérieuse de Tunguska en 1908, contrée perdue de la Sibérie profonde.

Notre avis en un mot: ÉNERGIQUE

Un «spiritologue» (un chasseur de fantômes, quoi) fait équipe avec une journaliste au caractère bien trempé pour élucider les meurtres qui frappent sa communauté.

Plein d’énergie et de fantaisie. Une belle confirmation du talent de narratrice de Mara, après Clues.

Drakoo «Tunguska», Mara, 56 p., 15.90€.

4 Salade César

Delcourt - Le résumé de l’éditeur

César règne sur Rome, il est en conflit avec Pompée. La routine. Mais c’est un César un peu bas du front, autocentré, autosatisfait et à l’imagination fertile. En un mot ingérable.

Brutus, qui n’en pleut plus que César le prenne pour son fils, décide de mener un complot pour se débarrasser de l’Imperator.

Mission apparemment assez simple, mais la bêtise crasse ne sera pas que du côté de César…

Notre avis en un mot: LASSANT

Karibou (au scénario) vanne à tour de bras autour du mythe de César. Et voilà l’ex-Empereur con comme un manche, cependant que Brutus a bien du mal à fomenter son assassinat.

Poussif sur la durée.

Delcourt Karibou/Duparcmeur, 64 p., 13.50€.

5 Seul au monde (T.2)

Glénat - Le résumé de l’éditeur

Sébastien prend le départ de la course en solitaire la plus difficile au monde, le Vendée Globe.

Pendant qu’il file à bord de FaceOcean, entre deux méchants grains et des rafales de quarante nœuds, son esprit vagabond le ramène à la Forlane, la maison familiale de son enfance chaotique, à son adolescence tumultueuse et rebelle, à ce poème chanté en classe de sixième et à cette relation houleuse avec son père, à ses débuts en compétition au yacht-club de Toulon et à son brevet arraché au bout de sa pugnacité, à Joëlle et sa beauté pleine d’assurance, au bar Le Triomphe, à ses hôtesses et son apprentissage de la vie d’adulte…

Mais son présent s’écrit surtout au milieu de l’océan atlantique sud, avec un but, franchir le cap de Bonne Espérance avant Noël. Les éléments et les difficultés techniques lui compliquent sérieusement la tâche. Arrivera-t-il seulement à affronter ses peurs et la désolation du Grand Sud?

Deuxième volet de cette grande aventure adapté du livre de Sébastien Destremau et qui raconte sa folle première course en solitaire lors du Vendée Globe.

Notre avis en un mot: ÉLITISTE

Le Vendée Globe de Sébastien Destremau continue de revivre en cases.

Mais la marée submerge tout l’intérêt de ce docu-BD, noyé d’ennui et d’un jargon hors de portée des lecteurs n’ayant pas le pied marin.

Glénat «La Forlane», Serge Fino, 48 p., 13.90€.

6 Captain Ginger (T.1)

Delcourt - Le résumé de l’éditeur

Lorsque la race humaine s’est éteinte, les chats ont hérité de la Terre! Ou au moins d’un vaisseau spatial.

Dorénavant, l’intrépide Capitaine Ginger lutte pour garder ses compagnons félins unis et envie au cœur d’un univers hostile – sans compter qu’il doit également protéger les membres de son équipage de leurs pires instincts félins.

Notre avis en un mot: LIMITÉ

Où sont passés les humains? Les félins, chat on sait! Ils sont dans l’espace et font la guerre des étoiles avec des aliens.

C’est fou mais ça montre vite ses limites. On ronronne mais on ne rugit pas de plaisir.

Delcourt Moore/Brigman, 160 p., 15.50€.

7 Les étranges enquêtes du Major Burns

Fluide Glacial - Le résumé de l’éditeur

En ces temps troublés, Scotland Yard décide la création d’un département consacré aux «Cas particuliers».

Ils ignorent, à ce moment-là, que les deux enquêteurs qu’ils ont désignés sont, eux aussi, très particuliers…

Notre avis en un mot: TRASH

De petits contes à l’humour trash dans une Angleterre victorienne qui sied fort bien au dessin de Devig, lequel se la joue en solo après avoir donné vie à Bertin Timbert avec le regretté Jean Derycke.

Il lui rend d’ailleurs un discret hommage en fin d’album.

Fluide Glacial Devig, 64 p., 14.90€.

8 Enemy (T.1)

Soleil - Le résumé de l’éditeur

La planète M 312 n’est pas complètement déserte…

Quand s’ouvre la porte de leur abri, nos héros découvrent l’environnement dans lequel ils vont devoir survivre.

es deux bandes d’adolescents, des soldats extraterrestres, des colons aliens et humains tentant de s’adapter vont devoir s’affronter, s’allier, cohabiter. Sachant que les bioweapons disponibles n’obéissent à la seule loi de leur programmation: annihiler toute vie.

Notre avis en un mot: CRESCENDO

De nouveau à l’air libre après avoir grandi dans une… bulle, ignorant de l’état de dévastation, 25 ados tentent de survivre malgré leurs dissensions.

L’entame est parfois un peu difficile à suivre, mais fait sens chemin faisant. Pas mal.

Delcourt «Le jour où…», 68 p., 15.95€.

9 La bête (T.1)

Dupuis - Le résumé de l’éditeur

Capturé en pleine Palombie par des Indiens Chahutas et vendu à des trafiquants d’animaux exotiques, un marsupilami débarque dans les années 50 au port d’Anvers.

Réussissant à s’enfuir, il arrive dans la banlieue de Bruxelles et est recueilli par François, un jeune garçon fan d’animaux dont le quotidien est loin d’être facile.

Le début d’une aventure passionnante, parfois sombre mais toujours porteuse d’espoir, et d’une belle amitié.

Notre avis en un mot: GRANDIOSE

Le Marsupilami a mal vécu son passage au trait réaliste de Frank Pé.

Le Dark Knight de la jungle débarque dans la grisaille d’une Belgique so 50’s et aux côtés d’un petit bonhomme qui avait bien besoin de compagnie. Grandiose.

Dupuis Frank Pé, 156 p., 24.95€.

10 L’Hutopie

Michel Lafon - Le résumé de l’éditeur

Ni date pour cette histoire.

Ni lieu précis pour ce pays.

La chute d’une terrible dictature a laissé la possibilité à un rêve nouveau d’émerger: une société où la voix de chacun compterait, une utopie.

Mais ce système qui semble idéal, présente des failles, et se retrouve menacé.

Luana et Antoine vont mettre tout en œuvre pour sauver cette utopie. Mais les voies qu’ils empruntent diffèrent et, très vite, ils se retrouvent dans des camps opposés qui vont s’affronter.

Notre avis en un mot: SÉRIEUX

La société idéale fondée par Luana et Antoine bat de l’aile au moment du vote pour le retrait du H.

Une enrichissante dystopie sur le système démocratique. Sympa, mais un poil trop sérieux, peut-être.

Michel Lafon Ohazar/Tixier, 17.95€.

11 Les nouvelles aventures de Barbe-Rouge (T.1)

Dargaud - Le résumé de l’éditeur

À présent corsaires du Roy, Barbe-Rouge, Éric, Baba et Triple-Patte partent en chasse du «Spectre», un mystérieux pirate qui rançonne les planteurs de Pamticoe Sound

Une course mortelle s’engage contre un adversaire machiavélique…

Notre avis en un mot: RESPECTUEUX

Kraeh et Carloni redonnent vie à Barbe-Rouge, 16 ans après.

Le voici donc agréablement relifté, et «corsaire du roi». Bref, il s’ennuie un peu. Mais l’aventure va frapper à sa porte. Classiquement, mais efficacement.

Et nous, on se laisse gagner par l’air du large.