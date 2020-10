Facebook veut vous aider à trouver l’amour

Le réseau social copie Tinder et lance Facebook Rencontres en Belgique.

De la rencontre amicale à la rencontre amoureuse, il n’y a qu’un pas que Facebook franchit allègrement en lançant en Belgique son service Facebook Rencontres. Ce n’est pas une plate-forme à part entière, mais une nouvelle section gratuite encapsulée dans l’application mobile (iPhone, Android). Le réseau social chasse sur les terres de Tinder. Explications.

À condition de mettre à jour l’application mobile, Facebook vous propose de chercher l’amour via Rencontres. Pour trouver cette nouvelle section sur l’«app» de votre smartphone, il suffit d’encoder son nom dans le moteur de recherche. Le déploiement en Belgique est progressif. On peut supposer que son intégration et son accessibilité seront prochainement améliorés.

Une fois l’application Facebook mise à jour, le moteur de recherche vous aide à trouver la nouvelle section Facebook Rencontres. Capture d’écran

Le premier message de Facebook Rencontres est déconcertant. «Vous pouvez créer un profil de rencontres pour commencer à trouver des affinités avec d’autres personnes partageant vos centres d’intérêt.»

Alors que la pyramide Facebook repose sur les Profils, Facebook Rencontres vous force à créer une sorte de profil bis, exclusivement dédié aux rencontres amoureuses. Même si cette séparation est logique, elle entretient un doute sur l’efficacité de la frontière séparant vos activités sociales (Facebook) et vos activités amoureuses (Facebook Rencontres).

Pour le formuler autrement: vous voulez être sûrs que vos Amis Facebook ne seront jamais mis au courant de vos papillonnages sur Rencontres. Or en refusant d’opter pour deux «applis» distinctes, le réseau social sème le doute.

Vous rassurer sur la bonne séparation des deux profils et des deux types d’activité sera d’ailleurs un leitmotiv tout au long du processus de validation du profil Rencontres. Morceau choisi: «Nous ne suggérons aucun de vos amis Facebook actuels dans Rencontres et ils ne seront pas avertis que vous êtes inscrit(e). De plus, votre activité n’est partagée avec personne en dehors de cet espace.»

Au fil de la création du profil, Facebook essaie de vous rassurer sur la séparation entre vos activités amicales et vos activités amoureuses. Captures d’écran

Amoureux secret

Cette logique vole en éclats à la découverte de l’option baptisée Coup de cœur secret.

Concrètement, Facebook Rencontres vous autorise à choisir discrètement neuf de vos contacts Facebook ou Instagram qui vous plaisent. Chaque élu va recevoir un message l’informant de l’existence d’un Coup de cœur secret.

Si jamais une de ces personnes vous choisit également comme Coup de cœur secret, les masques tomberont. Vous serez immédiat mis en relation dans le cocon de Facebook Rencontres.

L’option Coup de cœur secret Captures d’écran

À l’heure d’écrire ces lignes, le lancement de Facebook Rencontres en Belgique est encore partiel et partial. Certains utilisateurs sont juste autorisés à créer un profil mais ne peuvent pas encore visionner les autres profils et indiquer qui leur plaît.

Un vivier de 2,7 milliards de membres

Quel est l’atout de Facebook Rencontres par rapport aux applications concurrentes comme Tinder et Happn? Par défaut, cette nouvelle section de Facebook s’appuie sur un vivier de 2,7 milliards d’utilisateurs actifs. C’est une source inépuisable à l’heure de recruter de nouveaux profils. A contrario, les autres «applis» de rencontre partent de rien, elles doivent se constituer un catalogue au fil du temps.