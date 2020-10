Mons: le marché de Noël remplacé par un jardin d’hiver

Après la Foire d’Automne, c’est au tour de Mons Cœur en Neige de passer à la trappe. Un jardin d’hiver s’installera à la place.

Crise sanitaire oblige, les annulations s’enchaînent à Mons. Après la confirmation de l’annulation de la Foire d’Automne, dernière grande fête foraine de l’année, c’est au tour du marché de Noël «Mons Cœur en Neige» de passer en grande partie à la trappe.

«suite aux dernières mesures prises par le Conseil National de Sécurité pour enrayer le cycle de contamination de Covid-19 et la hausse des derniers chiffres enregistrés, la Ville de Mons estime qu’il ne serait ni raisonnable ni responsable de maintenir la formule habituelle, qui rencontre toujours un vif succès», écrit la Ville de Mons sur sa page Facebook.

Si les chalets Horeca avaient déjà été éliminés, le traditionnel village d’artisans ne sera pas non plus installé sur la Grand-Place et aucune activité particulière ne sera prévue: pas d’animation, ni de patinoire, et ce afin d’éviter tout phénomène de rassemblement.

À la place, un jardin d’hiver sera installé sur la Grand-Place à partir des décors prévus pour «Mons Cœur en Neige». Illuminations, sapins, boules géantes ou encore un chalet alsacien donneront autant que possible un parfum de Noël sur la Grand-Place, mais aussi dans les artères commerçantes et les villages du Grand Mons.

À l’image des jardins éphémères qui prennent place durant l’été, l’objectif de ce jardin d’hiver est de permettre aux citoyens d’y déambuler librement et de profiter de l’ambiance de Noël. Même sans l’enivrant parfum du vin chaud et des tartiflettes.