Coronavirus à l’Excel Mouscron: le match au Cercle dans la tourmente

Alors que trois joueurs étaient déjà touchés par le virus, il semble que celui-ci se propage de plus en plus vite dans le club hurlu. Un report devrait être demandé.

Après Waasland-Beveren, Mouscron pourrait bien être le second club à voir une rencontre reportée à cause du Covid-19. Trois joueurs sont touchés depuis la semaine dernière (Van Durmen, Henry et Ippolito). Les tests passés ce mercredi ont décelé d’autres cas positifs. Bison Gnohéré est l’un d’eux. Mais d’autres joueurs seraient également touchés. On parle d’une dizaine de cas, staff compris.

Dans ces conditions, on voit mal comment la rencontre face au Cercle pourrait se tenir. Rappelons qu’un club peut demander un report à partir du moment où sept membres du noyau sont touchés.

La communication officielle devrait tomber dans les prochaines heures.