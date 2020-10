Coronavirus | Football: la Nationale 1 Amateur de football à l’arrêt jusqu’au 8 novembre au moins

Covid-19 : le championnat de Nationale 1 Amateur est suspendu jusqu’au 8 novembre, au moins.

Le championnat de Nationale 1 Amateur est suspendu jusqu’au 8 novembre, au moins, a annoncé ce mercredi l’Union belge de football (RBFA).

Cette décision a été prise suite au renforcement des mesures pour endiguer la pandémie de coronavirus.

L’Union belge annonce également qu’un nouveau protocole médical est en cours d’élaboration pour la Nationale 1 Amateur et la première division féminine.

Ce mercredi, la cellule de crise (RBFA, Association des Clubs Francophones de Football, Voetbal Vlaanderen et Pro League) s’est réunie pour discuter du déroulement futur des différentes compétitions de football. Elle a validé différentes décisions.

La Nationale 1 Amateur (et le championnat réserve) est donc à l’arrêt jusqu’au 8 novembre au moins. Un nouveau protocole médical est en cours d’élaboration, a précisé la RBFA. En outre, l’Union belge va consulter les clubs de Nationale 1 Amateur pour «discuter de la poursuite de la compétition».

L’Association des Clubs Francophones de Football (ACFF) a elle décidé que pour le week-end à venir, toutes les compétitions dans lesquelles on joue à 11 contre 11 (à partir des U14) seront mises à l’arrêt. Il n’y aura pas non plus de matchs amicaux pour les catégories concernées par cet arrêt. Après ce week-end, il y aura une mise à jour des mesures.

Voetbal Vlaanderen, l’aile flamande de la Fédération, a confirmé pour sa part que les matchs de jeunes U6 à U17 pourront encore être joués ce week-end (24 et 25 octobre). Les compétitions U19, U21, récréatives ainsi que celles des équipes réserves et des équipes premières n’auront certainement pas lieu. En cas de souhait explicite, des matchs amicaux peuvent être demandés pour ces catégories.

Pour les clubs de Pro League, la compétition Elite pour les jeunes, à l’exception des U21, est suspendue jusqu’au week-end du 8 novembre.

En ce qui concerne le football féminin, la Scooore Super League est déjà en pause pour les deux prochaines semaines en raison des obligations internationales des Red Flames, l’équipe nationale féminine. Rien ne change donc pour l’instant. Là aussi, un nouveau protocole est en cours d’élaboration, «lequel devrait permettre à la Scooore Super League de reprendre éventuellement après la trêve internationale». La 1re et la 2e Nationale seront à l’arrêt, et ce, au moins jusqu’après le week-end du 8 novembre. Les matchs de Coupe qui étaient prévus fin octobre seront reportés.