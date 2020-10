Anvers: Goffin entre en lice ce jeudi soir contre l’Américain Giron

Tête de série N.1 du tournoi anversois, David Goffin (ATP 14), récemment positif au Covid-19, a néanmoins reçu le feu vert de l’ATP pour participer à l’European Open. Il entrera en lice ce jeudi soir (après Zizou Bergs qui ouvrira la soirée à 18 h 30).

«Je sais que je suis attendu au tournant, comme N.1, chez moi etc, mais je veux écarter toute pression», dit-il, avant d’affronter le qualifié américain Marcos Giron (ATP 94), ce jeudi soir. «Certes, je ne reviens pas d’Asie, comme les années précédentes, et je n’ai ni fatigue ni décalage horaire à digérer, mais je manque de repères. On verra…».