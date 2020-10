Champions League: catastrophique avant la pause, le Real Madrid rate ses débuts à domicile contre le Shakhtar Donetsk

Football: le Real Madrid, qui a encaissé trois fois (!) en première période, s’est complètement loupé pour ses débuts en Ligue des champions, face au Shakhtar Donetsk (2-3).

Le Real Madrid a loupé ses débuts en Ligue des Champions, ce mercredi, dans le groupe B. LesMadrilènes, avec Thibaut Courtois dans les buts, ont été surpris 2-3 par le Shakhtar Donetsk, à domicile.

Toujours privé d’Eden Hazard, le Real a connu une première période cauchemardesque. Tetê (29e), un but contre son camp de Varane (33e) et Solomon (42e) ont ainsi donné un triple avantage aux Ukrainiens à la pause.

Le Real a réagi en seconde période via Modric (54) et Vinicius Junior (59). Valverde a cru égaliser dans le temps additionnel (90e+2) mais son but a été invalidé après recours à l’assistance vidéo pour une position de hors-jeu de Vinicius.

Dans ce groupe, l’Inter et le Borussia Mönchengladbach s’affrontent à 21h.