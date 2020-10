Coronavirus | Les mouvements de jeunesse annulent les activités avec nuitée ce week-end

Un Comité de concertation est annoncé ce vendredi avec au programme, de nouvelles règles pour plusieurs secteurs tels que le sport, la jeunesse, la culture et l’événementiel. EdA

Les mouvements de jeunesse flamands - et pas qu’eux - ont décidé d’annuler toutes les activités comprenant une nuitée prévues ce week-end, ont-ils annoncé ce mercredi. La décision a été prise au vu de la forte propagation du coronavirus mais aussi par précaution, «en prévision de nouvelles mesures» alors qu’un Comité de concertation est annoncé vendredi, a expliqué Jan Van Reusel, porte-parole des Scouts et Guides de Flandre. Les Scouts et les Guides catholiques de Belgique émettent des recommandations similaires.

Pour le moment, les activités des mouvements de jeunesse sont toujours autorisées, avec un groupe de 50 personnes maximum et le respect d’1,5 m de distance entre les animés de plus de 12 ans. Les week-ends peuvent également se poursuivre.

Un Comité de concertation est toutefois annoncé ce vendredi avec au programme, de nouvelles règles pour plusieurs secteurs tels que le sport, la jeunesse, la culture et l’événementiel.

Par précaution, les mouvements de jeunesse du nord du pays ont dès lors décidé d’annuler toute activité comprenant une nuitée le week-end prochain. Les formations avec nuitées prévues pendant les congés de la Toussaint sont également annulées.

Du côté francophone, Les Scouts expliquent sur leur site que leur protocole va être modifié dès samedi mais que l’organisation n’en connaîtra la teneur que vendredi soir. Ils demandent dès lors à leurs membres «par prudence d’annuler les activités autres que les réunions dites ‘normales’(week-end, excursion, souper…) prévues ce week-end». Les Guides émettent une recommandation identique, demandant en outre que les activités se déroulent en groupes restreints, composés de 20 personnes maximum. Le mouvement de jeunesse conseille également de privilégier le virtuel pour les réunions entre adultes.