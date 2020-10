Bruxelles: en plein couvre-feu, un chauffard multiplie les infractions et tente de renverser un policier

Un quinquagénaire, en infraction au couvre-feu, a été arrêté alors qu’il avait tenté de renverser un policier de la zone Bruxelles-Ixelles à un feu, la nuit passée.

Un homme de 54 ans en infraction au couvre-feu a été arrêté dans la nuit de mardi à mercredi, vers 2h20 du matin, après avoir tenté de renverser un policier et de se soustraire à un contrôle de la police de Bruxelles-Ixelles, a indiqué ce mercredi le parquet de Bruxelles. Il a été mis à disposition du parquet.

Des agents de la police de Buxelles-Ixelles en patrouille ont voulu procéder au contrôle d’une voiture circulant boulevard d’Anvers en direction du boulevard du Jardin Botanique. Le conducteur, seul à bord, était alors à l’arrêt à un feu tricolore.

Le policier a eu le temps de se jeter sur le côté

Un policier lui a demandé de couper son moteur. Le conducteur a répondu qu’il refusait de le faire. Un second policier s’est placé devant le véhicule et a réitéré l’ordre de couper le moteur. L’homme a alors accéléré et a pris la fuite. Le policier qui était devant le véhicule a eu le temps de se jeter sur le côté, évitant ainsi d’être renversé.

Le fuyard a brûlé plusieurs feux rouges, a commis des excès de vitesse et a pris un sens interdit. Il a été pris en chasse par une autre patrouille qui était à proximité du lieu du contrôle. Le conducteur en fuite a été arrêté place Poelaert, près du palais de justice, par un barrage policier mis en place spécifiquement pour lui couper la route.