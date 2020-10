Netflix: ces 10 séries annulées qui vont vous manquer

Netflix a annulé ces derniers mois de bonnes séries qui ne connaîtront jamais de nouvelles saisons.

Même si sa communication sur le sujet est discrète, Netflix euthanasie régulièrement des séries. Le leader mondial du streaming n’a aucun scrupule à annuler rapidement un feuilleton, parfois après une seule petite saison.

L’année 2020 ne fait pas exception à la règle. Pire, le service brandit tant plus souvent qu’à son tour le prétexte du coronavirus pour justifier la fin brutale d’une série qui avait pourtant reçu le feu vert pour une nouvelle saison.

Nous nous sommes baladés dans ce cimetière des productions sacrifiées pour sélectionner 10 séries annulées qui vont vous manquer.

1. GLOW

Débuts: 23 juin 2017

Saison(s): 3

Netflix invoque l’insécurité sanitaire à l’heure d’annuler la reprise du tournage de GLOW. La quatrième saison promise ne verra jamais le jour. C’est la fin des aventures des catcheuses déjantées.

2. Teenage Bounty Hunters

Débuts: 14 août 2020

Saison(s): 1

Deux adolescentes en quête d’argent de poche s’associent à un chasseur de primes. L’idée est détonante, l’humour noir, le rythme trépidant. Malgré ces qualités, le show passe à la trappe après seulement 10 épisodes.

3. The Dark Crystal: Age of Resistance

Débuts: 30 août 2019

Saison(s): 1

Avec ses marionnettes à l’ancienne, la série capture à la perfection la magie du film original (1982). Le studio de feu Jim Henson promet de poursuivre l’intrigue. Les pistes d’un comics et d’une série animée sont évoquées.

4. Altered Carbon

Débuts: 2 février 2018

Saison(s): 2

Altered Carbon est une série de science-fiction coûteuse à produire. Trop coûteuse, à en croire la décision irrévocable de Netflix. Il faut se tourner vers les romans de Richard Morgan pour continuer à suivre l’itinéraire de Takeshi Kovacs.

5. The Society

Débuts: 10 mai 2019

Saison(s): 1

Netflix se ravise et annule la deuxième saison pourtant promise en 2019. Très libre adaptation du roman Sa Majesté des mouches (William Golding), The Society imagine une ville soudainement privée des adultes. Comme abandonnés, les adolescents sont forcés d’imaginer un nouvel ordre social.

6. I Am Not Okay With This

Débuts: 26 février 2020

Saison(s): 1

Comme The End of the F***ing World, I Am Not Okay With This puise son univers mélancolique et désabusé dans les BD de Charles Forsman. Comment l’héroïne va-t-elle gérer ses super-pouvoirs? Netflix n’apportera jamais la réponse.

7. Les nouvelles aventures de Sabrina

Débuts: 26 octobre 2018

Saison(s): 3

L’apprentie sorcière Sabrina Spellman sera de retour d’ici la fin de l’année 2020. Cette quatrième partie sera la toute dernière, au grand des fans de cet univers partagé avec celui de Riverdale.

8. Messiah

Début(s): 1er janvier 2020

Saison(s): 1

Messie, terroriste ou manipulateur de génie, le personnage incarné par le Liégeois Mehdi Dehbi sème les pistes dans cette série à suspense. L’ultime rebondissement du dernier épisode ne connaîtra pas d’épilogue.

9. Spinning Out

Début(s): 1er janvier 2020

Saison(s): 1

Spinning Out ose prendre des risques en s’invitant dans les coulisses du monde du patinage artistique, entre carrière brisée et rêves de médaille. Le public n’a pas accroché, rétorque Netflix pour justifier l’annulation.

10. Away

Débuts: 4 septembre 2020

Saison(s): 1

Littérature. Cinéma. Série. La conquête de Mars est dans l’air du temps. Portée par l’oscarisée Hilary Swank, cette série l’aborde sur un ton intimiste. Les tourments familiaux de l’héroïne sont au centre de l’intrigue spatiale.