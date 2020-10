Du tri sélectif à Josaphat: une première pour un parc bruxellois

Des poubelles de tri permanentes ont été installées dans le parc Josaphat à Schaerbeek. C’est une première à Bruxelles.

Des poubelles de tri permanentes ont été installées mercredi dans le parc Josaphat à Schaerbeek, a annoncé le cabinet de Deborah Lorenzino, échevine schaerbeekoise de la Propreté publique et des Espaces verts.

Il s’agit d’une première en Région bruxelloise. Des tests ont été menés pendant l’été dans différents parcs de la région, mais aucun dispositif n’avait encore été installé de manière pérenne. «Schaerbeek se positionne comme commune pionnière en matière de propreté publique en Région bruxelloise», souligne Deborah Lorenzino. «Ce projet communal pilote, qui s’inscrit dans les actions de notre campagne #Schaerbeektoutpropre, marque ainsi une nouvelle étape dans les outils visant à responsabiliser les citoyens en matière de propreté publique. Il démontre aussi l’ambition de notre commune en matière de développement durable et de recyclage et renforce encore la gestion 100% écologique du site exceptionnel du parc Josaphat».

Menuiserie communale

Ces îlots de tri sélectif sont une première dans les parcs bruxellois. Commune de Schaerbeek Au total, 10 îlots de tris en bois, réalisés par la menuiserie communale, ont été installés dans les endroits fréquentés du parc. Ils s’ajoutent à la septantaine de corbeilles déjà présentes. La commune envisagera de les convertir en des systèmes de tri sélectif en fonction de l’usage des îlots par la population.

Les poubelles avec des couvercles bleus sont destinées au plastique PMC, les vertes au verre transparent et coloré, et les grises au mélange. Des éteignoirs à cigarettes permettent aux fumeurs de se débarrasser de leurs mégots éteints dans les poubelles grises. Comme les papiers sont souvent souillés dans les parcs, il a été décidé de ne pas mettre de poubelles pour les cartons. Des panneaux indiquent les déchets pouvant être jetés dans les différentes poubelles et illustrent par des dessins le devenir de chaque déchet.

Re triage

Un Re triage sera effectué par une entreprise de travail adapté. L’objectif est d’éviter l’incinération et de recycler 4,2 tonnes de PMC et 3,2 tonnes de verre sur l’année.

Ce projet communal est porté en collaboration avec Bruxelles Environnement, Bruxelles Propreté et le service de gestion de déchets Fost Plus.

La commune ambitionne à moyen terme de convertir tous les parcs communaux de Schaerbeek au tri sélectif.