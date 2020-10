Coronavirus | Nouveau record d’infections quotidiennes aux Pays-Bas et en Autriche, situation «très sérieuse» en Suisse

Depuis le début de l’épidémie, plus de 253.000 personnes ont été testées positives aux Pays-Bas. Plus de 57.000 nouvelles infections ont été signalées au cours des sept derniers jours. AFP

Covid-19: plus de 8.700 nouveaux cas ont été constatés chez nos voisins néerlandais. Il s’agit d’un nouveau record quotidien. En Suisse, la situation est qualifée de «très sérieuse». La République tchèque passe en confinement.

Un total de 8.764 nouveaux cas de coronanavirus a été signalé aux Pays-Bas entre ces mardi matin et mercredi matin. Il s’agit d’un nouveau record quotidien. Mardi, le pays avait fait état de 8.175 tests positifs au cours des dernières 24 heures.

Le nombre de décès causés par l’épidémie a également augmenté, alors que 59 nouveaux décès ont été recensés. Toutefois, ceux-ci n’ont pas tous eu lieu au cours des dernières 24 heures car certains sont signalés avec un peu de retard.

Mardi, les autorités ont indiqué que 46 personnes ont «récemment» perdu la vie en raison du coronavirus.

Depuis le début de l’épidémie, plus de 253.000 personnes ont été testées positives aux Pays-Bas. Plus de 57.000 nouvelles infections ont été signalées au cours des sept derniers jours.

La Suisse compte près de 5.600 nouveaux cas en 24 heures

La Suisse comptait ce mercredi 5.596 cas supplémentaires de coronavirus, selon les chiffres de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Onze décès de plus sont à déplorer et 115 malades ont été hospitalisés. Alain Berset a qualifié la situation de «très sérieuse».

Durant les dernières 24 heures, les résultats de 28.328 tests ont été transmis. Le taux de positivité s’élève à 19,75%. Sur les deux dernières semaines, le pays compte 389,6 nouvelles infections pour 100.000 habitants.

La situation a sans surprise été discutée lors de la séance hebdomadaire du Conseil fédéral, a indiqué devant la presse le ministre de la Santé, Alain Berset. Les cas doublent chaque semaine, a-t-il mis en garde, précisant que cela ne se limitait pas aux cas positifs, mais aussi aux hospitalisations.

Le gouvernement a pris dimanche dernier de nouvelles mesures, mais il est clair que si elles ne suffisent pas, il en prendra de nouvelles dès mercredi prochain. Le conseiller fédéral a notamment évoqué les établissements publics, les rassemblements de personnes et les manifestations.

Il y a de grosses disparités entre cantons, le plus touché affichant un taux d’incidence de 900 pour 100.000 habitants, le moins touché 130 pour 100.000 habitants, soit un rapport d’un à sept.

M. Berset a appelé les entreprises à réactiver le télétravail et les citoyens à renoncer aux fêtes privées. «On a maîtrisé de manière correcte la première vague. Cela ne dépend pas seulement des mesures prises par les autorités», a-t-il dit.

Depuis le début de la pandémie, 91.763 cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés en laboratoire sur un total de 1.674.840 tests effectués en Suisse et au Liechtenstein. Le total des décès s’élève à 1.856 et le nombre de personnes hospitalisées atteint 5.615.

Le pays dénombre par ailleurs 11.824 personnes en isolement et 16.368 individus faisant partie de leurs contacts ont été mis en quarantaine. S’y ajoutent 13.941 autres personnes revenant de voyage d’un pays à risque et qui ont dû aussi passer par la case de la quarantaine.

L’Autriche enregistre un chiffre record de 2.000 nouvelles infections L’Autriche a enregistré ce mercredi un nombre record de 1.958 nouveaux cas de contamination au coronavirus en 24 heures, a rapporté le ministre de la Santé. Le précédent record avait été établi samedi, avec 1.747 nouvelles infections. Les hôpitaux autrichiens dénombrent désormais 205 patients hospitalisés, soit 71 de plus par rapport aux 24 heures précédentes. Parmi eux, 147 sont en soins intensifs.

La République tchèque passe en confinement

Le gouvernement tchèque a décidé ce mercredi de prendre des mesures drastiques et de confiner l’ensemble du pays en raison de la reprise de l’épidémie de Covid-19. Tous les magasins doivent fermer à partir de jeudi matin à l’exception des magasins d’alimentation et des pharmacies, a annoncé le ministre de la Santé, Roman Prymula.

À partir de jeudi, un couvre-feu sera également mis en place, comme au printemps. La population doit limiter ses contacts avec d’autres personnes au «strict nécessaire». Les citoyens sont autorisés à quitter leur domicile uniquement pour aller travailler, faire les courses et se rendre chez le médecin.

Depuis quelques semaines, le nombre de cas de coronavirus en République tchèque grimpe en flèche. Mercredi, un peu moins de 12.000 nouveaux cas ont été signalés, un record.

Au sein de l’Europe, la République tchèque est le pays le plus touché par la pandémie: 975,8 habitants sur 100.000 y sont en effet positifs au coronavirus, selon les données disponibles mercredi sur le site du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). La Belgique la talonne, avec 872,2 nouveaux cas/100.000 habitants enregistrés entre le 4 et le 17 octobre, d’après les données de l’Institut de santé publique Sciensano.