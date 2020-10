La bonne idée: des pages Facebook compilent les menus à emporter dans leur région

Lasagna with grilled tomatoes on black cast iron plate Igor Dolgopiatov – Fotolia

En cette période de crise, qui touche particulièrement les restaurateurs, les petites actions de soutien sont reçues avec grand plaisir par les professionnels du secteur.

À l’image de l’initiative de Sonia Kune, une Bastognarde qui a lancé voici trois jours un groupe sur Facebook, « Restaurants Bastogne et alentours “balance ta carte” ».

Le but? Comme son nom l’indique, c’est que tous les restaurants, friteries et autres brasseries de la région y postent leur carte de menu à emporter. Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que l’initiative rencontre un beau succès. Tant chez les restaurateurs, puisqu’une vingtaine de cartes ont déjà été postées sur le groupe. Que chez les citoyens bastognards puisque le groupe compte déjà plus de 2300 membres.

Un exemple parmi d’autres car Bastogne n’est pas la seule région qui a vu naître ce genre d’initiative. Ainsi, à Marche-en-Famenneou encore à Tintigny, l’ADL locale liste également les cartes des menus à emporter sur leur page Facebook.

Au grand bonheur de leurs membres, qui trouveront leur bonheur gustatif, quel qu’il soit, regroupé en un seul endroit, dès qu’ils auront une petite faim (et l’envie de soutenir un secteur durement touché par les dernières mesures coronavirus).