Coronavirus: les restrictions s’étendent dans le nord de l’Angleterre

La région du Yorkshire du Sud rejoindra samedi les zones soumises aux restrictions les plus contraignantes en vigueur en Angleterre contre le nouveau coronavirus, en échange d’un soutien financier, ont annoncé mercredi les autorités locales.

Cette région du nord de l’Angleterre de 1,4 million d’habitants va passer en niveau d’alerte «très élevé», dernier échelon d’un système à trois niveaux instauré par l’exécutif britannique. Il implique la fermeture des bars et pubs ne servant pas à manger et l’interdiction pour différents foyers de se rencontrer, à de rares exceptions.

«Les dirigeants locaux et moi-même avons sécurisé un financement de 41 millions de livres (45 millions d’euros, NDLR) de la part du gouvernement pour soutenir les habitants et les entreprises», a indiqué sur Twitter Dan Jarvis, le bourgmestre de Sheffield, plus grande ville de la zone concernée.

Pays le plus endeuillé en Europe par la pandémie avec presque 44.000 morts, le Royaume-Uni réagit à la résurgence de contaminations de manière localisée, parfois au gré de tensions entre Londres et les collectivités locales.

L’accord avec le Yorkshire du Sud intervient au lendemain de l’annonce, par le Premier ministre conservateur Boris Johnson, de l’imposition de restrictions drastiques à la ville de Manchester (nord-ouest), après plusieurs jours de bras de fer infructueux avec les autorités locales sur les contreparties économiques.

Dans toute l’Angleterre, les réunions à plus de six personnes sont interdites et les pubs et restaurants doivent fermer à 22H00 GMT. Mais 28 millions de personnes, soit environ la moitié de la population, dont Londres, vit désormais sous des restrictions locales plus strictes, dont 7,3 millions sous le niveau de restrictions le plus élevé.

Le Pays de Galles a lui décidé d’imposer un confinement général de deux semaines à partir de vendredi, une option que rejette pour l’instant le gouvernement britannique pour l’Angleterre au vu du coût économique.