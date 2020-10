Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce mercredi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce mercredi 21 octobre.

1. BELGIQUE

Près de 3.000 patients Covid-19 hospitalisés en Belgique

Au total, 2.969 patients Covid-19 sont actuellement hospitalisés en Belgique dont 486 en soins intensifs, ressort-il de la mise à jour mercredi matin des chiffres provisoires communiqués par l’Institut de santé publique Sciensano.

«Il devient urgent d’agir au niveau des soutiens psychologiques»

C’est la recommandation d’Olivier Luminet, professeur de psychologie de la santé à l’UCLouvain, membre du groupe d’experts «Psychologie et coronavirus».

Des centaines d’opérateurs de traçage engagés d’urgence

La Wallonie et Bruxelles engagent des centaines d’opérateurs pour le traçage de ceux qui sont entrés en contact avec des personnes infectées au Covid-19 et qui doivent être prévenus au plus vite.

École: une révision des couleurs en cours

Les codes couleurs d’application dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles devraient être revus aujourd’hui. Ce matin, la ministre de l’Éducation Caroline Désir rencontre les acteurs de l’école francophone dans ce sens.

Face au coronavirus, «il faut un volume de mesures plus larges»

«Il faut un volume de mesures plus larges», a plaidé mercredi matin le président du MR Georges-Louis Bouchez au micro de La Première (RTBF). Selon lui, le comité de concertation convoqué vendredi devra «prendre des mesures beaucoup plus strictes».

Carrefour décide de fermer ses magasins à 20h

C’est la conséquence de la décision d’interdire la vente d’alcool au-delà de cette heure, dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, a annoncé mercredi matin l’entreprise.

La rentrée dans le supérieur en code jaune a favorisé le virus

La rentrée dans l’enseignement supérieur, organisée sous un code jaune en Belgique francophone, a favorisé la propagation du coronavirus, a estimé mercredi le bourgmestre de Liège Willy Demeyer (PS) sur Bel RTL.

2. RÉGIONS

Triste record en région verviétoise

Triste record pour l’arrondissement de Verviers: il est le premier du pays où l’on recense le plus de nouveaux cas par habitants.

Les budgets de la Communauté germanophone plombés

Alors que le budget 2020 – mais aussi les suivants – devaient être à l’équilibre, le ministre-président germanophone a confirmé qu’en raison du coronavirus, cet objectif n’est pas atteignable dans l’immédiat. En 2020, le déficit devrait s’élever à 45,2 millions d’euros.

Les écoles de la Croix-Blanche fermées

Les deux implantations de la Croix Blanche, à Bastogne et Libramont, sont fermées à cause de plusieurs cas de Covid-19.

Les médecins généralistes à bout: «Des applaudissements aux insultes»

Un testing ciblé permettra aux médecins de souffler.«Il est temps: on est passés des applaudissements aux insultes».

3. MONDE

4. SPORT

Après sa quarantaine, Goffin a reçu le feu vert: «Content de pouvoir jouer»

Ouf! Empêtré dans les affres des tests/résultats positifs ou négatifs/dangers de contagion (ou pas) au coronavirus, depuis une petite quinzaine de jours, David Goffin a finalement, reçu le feu vert pour s’aligner au tournoi d’Anvers.

Quatre cas positifs au Standard avant le match contre les Rangers

Trois joueurs et un entraîneur ont été testés positifs au Covid-19, a annoncé le club liégeois ce mercredi. Les options de Montanier pour Standard-Rangers sont réduites.

Pas d’arrêt pour la Nationale 1, qui subit des reports en cascade

Mardi dernier, en raison de la hausse des contaminations au coronavirus, le conseil d’administration de Voetbal Vlaanderen a décidé d’arrêter toutes les compétitions amateurs seniors dans notre pays, à l’exception de Nationale 1, la plus haute division amateur.

15 cas de Covid-19 au RWDM: toute l’équipe est à l’isolement

Quatre joueurs, deux membres du staff et neuf autres membres du personnel et bénévoles du RWDM ont été testés positifs au coronavirus.

