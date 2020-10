Quatre cas positifs au Standard avant le match contre les Rangers

Trois joueurs et un entraîneur ont été testés positifs au Covid-19, a annoncé le club liégeois ce mercredi. Les options de Montanier pour Standard-Rangers sont réduites.

Quatre jours après avoir croisé le Club de Bruges, touché par une vague de cas positifs, le Standard est impacté à son tour par le Covid. Si on craignait depuis hier et l’annonce de Sudpresse que le jeune Michel-Ange Balikwisha soit positif, ce sont finalement bien trois joueurs et un entraîneur qui sont contaminés par le virus. Pour la première fois de la saison, le club liégeois est touché… et pas qu’un peu.

Pavlovic et Tapsoba également écartés

Outre le jeune Balikwisha, régulièrement utilisé ces dernières semaines en soutien d’attaque, sur un flanc ou même en «faux neuf», comme contre Bruges, Nicolas Raskin et Moussa Sissako sont également positifs. Ne pas pouvoir compter sur le médian axial est une grosse perte pour Philippe Montanier, qui a vu le Liégeois prendre une place essentielle dans son équipe, depuis le début de la saison. Sissako, lui, de retour de blessure, n’était pas encore monté au jeu. Par mesure de précaution, Tapsoba et Pavlovic, qui ont passé la soirée de mardi avec ce dernier, ont été écartés de l’entraînement eux aussi et seront retestés aujourd’hui, annonce le club.

Enfin, l’entraîneur des gardiens, Jan Van Steenberghe, a lui aussi été déclaré positif.