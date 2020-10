Rappel de fuets de la marque Sola en raison de la présence possible de salmonelles

Chasal, en accord avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), retire de la vente et rappelle auprès des consommateurs des Fuets 150 g de la marque Sola, en raison de la présence possible de salmonelles.

Le grossiste demande de ne pas consommer ces produits et de les ramener au point de vente dans lequel ils ont été achetés.

Les produits concernés sont le Fuet Extra 150 g (portant les numéros de lots 202307, 202706 et 203107 à consommer jusqu’au 10/10/2020, 07/11/2020 et 16/12/2020), le Fuet Extra Barbecue 150 g (portant le numéro de lot 201601, à consommer jusqu’au 10/10/2020) et le Fuet Extra Poivre – Fines herbes – ail 150 g (portant le numéro de lot 201401, à consommer jusqu’au 23/12/2020).

Les fuets ont été vendus via divers commerces de détails.