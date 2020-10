Lenglet, Piqué, De Jong et Ter Stegen prolongent leurs contrats au FC Barcelone

Les défenseurs centraux Clément Lenglet et Gerard Piqué, le milieu de terrain néerlandais Frenkie de Jong et le gardien de but Marc-André ter Stegen «sont parvenus à un accord pour prolonger leurs contrats respectifs» au FC Barcelone.

C’est ce qu’a annoncé le club catalan ce mardi soir dans un communiqué.

L’international français Lenglet et l’international néerlandais De Jong ont prolongé jusqu’en 2026, ter Stegen jusqu’en 2025 et Gerard Piqué jusqu’en 2024 sous certaines conditions, a précisé le club blaugrana.

Piqué, 548 matches avec le Barça au compteur, a désormais une clause libératoire fixée à 500 millions d’euros. À noter que sa prolongation est conditionnée par le fait que le défenseur dispute un certain nombre de matches lors de la saison 2021-2022.