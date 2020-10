Anderlecht: Vanden Borre absent de la nouvelle photo d’équipe

Anthony Vanden Borre n’était pas présent ce mardi pour la photo d’équipe du Sporting d’Anderlecht. Ce qui confirme que la direction ne compte plus vraiment sur l’ex-Diable.

En présaison, Vanden Borre, qui a participé à plusieurs matches de préparation, avait pourtant pu poser devant les objectifs. Mais ce mardi, il était bien absent pour la nouvelle photo d’équipe, après les récentes arrivées au club, notamment Cullen, Miazga, et Mukairu, qui n’était pas, lui non plus, présent.

Dimanche, Percy Tau avait quitté la pelouse en boitant fortement, soutenu par un kiné. L’ailier sud-africain semble aller mieux puisqu’il a pris part à l’entraînement, hier.