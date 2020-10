Toutes les sorties cinéma de ce mercredi 21 octobre

Six films, dont un long-métrage d’animation historique, au menu de ce mercredi 21/10. -

Un geek suicidaire, une coiffeuse mourante, un poney maltraité, un criminel en fuite et même Greta: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 21 octobre. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

Adieu les cons

Comédie de & avec Albert Dupontel. Avec Virginie Efira, Nicolas Marié et Jackie Berroyer. Durée: 1 h 27.

Ce que ça raconte

Un fonctionnaire suicidaire et une coiffeuse mourante font équipe pour retrouver le fils que la seconde a abandonné il y a plus de 20 ans.

Ce qu’on en pense

Dupontel signe une fable moderne, à la fois drôle, touchante et poétique, qui vient dire les absurdités de notre monde, et où seuls les fous et les… aveugles semblent voir clair. Brillant.

La critique complète

The Good Criminal (Honest Thief)

Thriller d’action de Mark Williams (II). Avec Liam Neeson, Kate Walsh et Anthony Ramos. Durée: 1 h 38.

Ce que ça raconte

Après des années de cavale, un bandit amoureux décide de rendre les armes. Mais c’est sans compter sur la malhonnêteté du FBI auquel il voulait se livrer…

Ce qu’on en pense

Liam Neeson parle au téléphone d’un air énervé, casse des gueules, et sauve la file. Le genre de films que vous avez l’impression d’avoir déjà vu.

La critique complète

I am Greta

Documentaire de Nathan Grossman. Durée: 1 h 42.

Ce que ça raconte

Nathan Grossman avait senti que l’étudiante suédoise en grève devant le parlement allait être intéressante à suivre. Il n’imaginait pas à quel point.

Ce qu’on en pense

En suivant Greta Thunberg pendant un an, ce documentaire tente de mieux cerner la personnalité de la jeune militante. Une instructive promenade en coulisses.

La critique complète

Poly

Film d’aventure familial de Nicolas Vanier. Avec François Cluzet, Julie Gayet et Elisa de Lambert. Durée: 1 h 42.

Ce que ça raconte

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère où elle va se dévouer corps et âme à la cause de Poly, un poney maltraité.

Ce qu’on en pense

C’est une jolie chronique écologique pour les enfants jusqu’à maximum dix ans. Les plus âgés s’ennuieront devant les galops au ralenti.

La critique complète

Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary

Film d’animation de Rémi Chayé. Durée: 1 h 25.

Ce que ça raconte

Même Calamity Jane a été enfant. Alors qu’elle traversait les montagnes et les plaines américaines avec sa famille, elle en a profité pour s’entraîner au maniement du lasso.

Ce qu’on en pense

L’enfance de la légende de l’ouest donne une bonne leçon de vie, avec une animation qui sort des sentiers balisés par les grosses productions américaines.

La critique complète

Helmut Newton – The Bad and the Beautiful

Documentaire de Gero von Boehm. Durée: 1 h 38.

Ce que ça raconte

Ses photos monumentales de femmes nues en noir et blanc ont marqué une époque. Retour sur la vie et l’œuvre de Helmut Newton, photographe adulé et honni, raconté par ses proches.

Ce qu’on en pense

Véritable plongée dans une époque dorée, ce documentaire édifiant, divertissant (voire émouvant parfois) explore l’héritage du photographe, y compris dans ses aspects les plus ambivalents.

La critique complète