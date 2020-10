5 films musclés que vous avez loupés sur Netflix

Le film de science-fiction The Wandering Earth a cartonné dans les salles chinoises en 2019. Netflix

Le leader mondial rapatrie parfois discrètement des films d’action, de science-fiction ou d’horreur qui valent le détour.

Netflix ratisse large à l’heure à l’heure de récupérer des films à gauche et à droite. En marge de ses productions propres, le leader mondial du streaming rapatrie des succès asiatiques et des projets privés de sortie en salles.

Tous ces longs-métrages ne bénéficient pas de la même mise en lumière. Certains sont injectés dans le catalogue en toute discrétion et noyés dans le flot des nouveautés.

Si vous êtes en quête de sensations fortes, nous avons sélectionné 5 films musclés que vous avez certainement loupés.

1. #Alive

Horreur. Corée du Sud, 2020. De Cho Il-hyeong. Avec Yoo Ah-in, Park Shin-hye, Lee Hyeon-woo. 99 minutes.

Le résumé. Corée du Sud. Les zombies sont partout. Persuadé d’être seul au monde, Joon-woo se terre dans son appartement transformé en bunker. Le signal de détresse d’une voisine force le survivant à sortir de son cocon protecteur.

Notre avis. Le cinéma sud-coréen fait à nouveau fort sur le thème des zombies. Après le spectaculaire Dernier train pour Busan, #Alive autopsie… le confinement d’un héros confronté à la pandémie d’un virus zombie.

2. Origines secrètes

Action. Espagne, 2020. De David Galán Galindo. Avec Verónica Echegui, Leonardo Sbaraglia, Javier Rey. 100 minutes.

Le résumé. Madrid, Espagne. Un tueur en série copie les comics Marvel et DC au moment de mettre en scène ses crimes. Pour coincer le meurtrier, un austère inspecteur est forcé de collaborer avec le propriétaire d’une librairie spécialisée.

Notre avis. Les meurtres rituels de Seven rencontrent Hulk, Iron Man et Batman. Ce mariage improbable détourne les code dans de grands éclats de sang et de rire. L’alchimie entre les deux héros est parfaite.

3. The Wandering Earth

Science-fiction. Chine, 2019. De Frant Gwo. Avec Wu Jing, Qu Chuxiao, Li Guangjie. 125 minutes.

Le résumé. Greffés dans le sol, 10.000 moteurs tentent de propulser la Terre loin du soleil au bord de l’implosion. La traversée près de Jupiter vire à la catastrophe. L’Humanité dispose de 37 heures pour éviter la collision synonyme d’extinction.

Notre avis. Triomphe dans les salles chinoises en 2019, ce film adapté d’une nouvelle de Liu Cixin (Le problème à trois corps) poursuit sa carrière sur Netflix. Cette version revue et corrigée de Armageddon est épique. La censure chinoise a autorisé les images de la destruction de Shanghai et Pékin.

4. Polar

Action. USA/Allemagne/Canada, 2019. De Jonas Akerlund. Avec Mads Mikkelsen, Vanessa Hudgens, Katheryn Winnick. 119 minutes.

Le résumé. L’impitoyable tueur à gages surnommé Kaiser Black se prépare à prendre sa retraite. Son ancien employeur ne l’entend pas de cette oreille et envoie à ses trousses une équipe de jeunes «nettoyeurs» aux dents longues.

Notre avis. Dans la veine de John Wick, ce film d’action violent puise dans les héritages sanguinolents de Quentin Tarantino (Reservoir dogs), Oliver Stone (Tueurs nés) ou encore Nicolas Winding Refn (Only God Forgives). C’est un pur plaisir régressif.

5. Project Power

Action. États-Unis, 2020. De Ariel Schulman et Henry Joost. Avec Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt, Dominique Fishback. 114 minutes.

Le résumé. La Nouvelle-Orléans. Une pilule qui circule sous le manteau vous tue ou vous donne des super-pouvoirs l’espace de cinq minutes. Les criminels en profitent pour mettre la ville à feu et à sang. Une dealeuse, un policier et un ancien soldat s’allient pour démanteler le trafic.

Notre avis. Si le scénario est basique, Project Power mise sur son casting quatre étoiles et son rythme démentiel pour nous faire avaler la pilule. C’est un divertissement efficace, qui ne se prend jamais trop au sérieux.