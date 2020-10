Mons: la Foire d’Automne finalement annulée

Malgré la mise en place d’un protocole sanitaire, la tenue de la fête foraine n’était plus possible dans les conditions actuelles.

À chaque jour qui passait, il devenait de plus en plus improbable que la Foire d’Automne puisse être organisée à Mons. Celle-ci aurait dû se dérouler du 6 novembre au 6 décembre, sur la Grand-Place de Mons et sur le site Geothermia. Bref, au moment où la deuxième vague de coronavirus devrait avoir atteint son pic.

Même si la Ville de Mons avait préparé un protocole sanitaire et engagé une société de gardiennage pour gérer les flux. Mais il devenait illusoire de penser que la foire pourrait se dérouler en toute sécurité, étant donné l’ampleur de l’événement et la foule que celui-ci attire et la gravité de la situation au niveau sanitaire. Le Collège communal a donc décidé son annulation, rapportaient ce matin nos confrères de la Province.

La Ville n’a pas voulu prendre de risques, ni faire traîner les choses, de sorte que les forains n’engagent pas de dépenses pour un événement qui se retrouverait annulé en dernière minute.

Pour les forains, il s’agit d’un nouveau coup dur: même si cette annulation ne constitue pas vraiment une surprise, elle s’ajoute à une année où tous les grands événements ont été annulés. Les forains n’ont eu qu’une brève respiration en été, où ils ont pu s’installer dans des communes boraines et des villages du Grand Mons. Mais pas de quoi se refaire une santé, l’ampleur de ces événements n’ayant rien en commun avec une foire au cœur d’une grande ville s’étalant sur cinq week-ends.

L’échevin des fêtes de la Ville de Mons Achile Sakas espère néanmoins pouvoir organiser une fête foraine au début de l’année 2021, si les conditions le permettent.