Jusqu’à 22 degrés mercredi avant le retour du soleil ce week-end

Mercredi, il fera venteux mais très doux et progressivement variable avec le retour d’éclaircies depuis la France.

Demain, les maxima iront de 17 à 22 degrés. À partir de jeudi, le temps sera encore variable avec des périodes de pluie et des averses, avant le retour d’un temps sec ce week-end.

Mercredi, de la pluie traînera encore dans l’ouest et le nord du pays en début de journée. La partie sud­-est profitera déjà de quelques éclaircies. L’après­-midi, il fera sec sur de nombreuses régions avec de belles éclaircies et des températures relativement élevées, entre 17 à 19 degrés en Ardenne et 20 à 22 degrés en plaine. Une averse locale pourra tout de même se développer en fin d’après­-midi ou en début de soirée du centre à l’est du pays.

Alerte jaune pour le vent

L’IRM émet une alerte jaune pour le vent de 11h00 à 20h00. Une dépression de tempête (baptisée Barbara) se déplacera en effet du sud-est de l’Angleterre vers la mer du Nord, accompagnée d’un champ de vent soutenu. On attend des rafales de 80 à 90 km/h dans l’ouest du pays, autour de 80 km/h sur les hauteurs ardennaises et entre 60 et 70 ou 80 km/h ailleurs.

Du tonnerre jeudi?

Jeudi, des périodes de pluie ou quelques averses concerneront principalement la moitié sud­-est du pays. Un coup de tonnerre n’est pas exclu. Dans la partie nord­-ouest, on retrouvera par contre des éclaircies parfois larges. Le vent sera modéré et près des côtes parfois assez fort. Des rafales de 50 km/h sont prévues, ou même davantage sur le sud­-est du pays. Les maxima seront doux pour la saison, entre 15 et 18 degrés.

13 à 17 degrés vendredi

Vendredi matin, du brouillard pourra être présent localement dans le sud du pays. En journée, c’est à nouveau le sud­-est du pays et le littoral qui seront sur le chemin des averses et des zones de pluie. Il fera par contre moins venteux que la veille avec un vent faible à modéré. Les maxima restent assez doux avec des valeurs comprises entre 13 et 17 degrés.

Un week-end automnal ensoleillé

Samedi matin, les champs nuageux seront assez nombreux et pourront par endroits encore s’accompagner de quelques précipitations. En cours de journée, les éclaircies pendront le dessus et le temps deviendra sec. Le vent sera modéré et les maxima se situeront entre 11 et 16 degrés.

Dimanche, un temps automnal agréable se profile, sec avec beaucoup de soleil. Il fera assez doux avec des maxima jusqu’à 17 degrés, sous un vent faible à modéré.