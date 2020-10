Bruxelles-Environnement va abattre plus de 500 arbres au parc de la Woluwe

En contrepartie, 2.036 jeunes arbres et arbustes forestiers seront plantés en 2021 et 2022 au sein des massifs boisés, et en bordure de ceux-ci. De plus, 20 arbres ornementaux vont être également plantés dans les espaces ouverts. BELGA

524 arbres vont être abattus durant les trois prochains mois, principalement dans les parties centrale et sud du parc de la Woluwe.

La 3e phase d’abattage va débuter fin octobre dans le parc de la Woluwe, a annoncé ce mardi l’agence régionale Bruxelles-Environnement. Ce sont 524 arbres qui vont être abattus durant les trois prochains mois principalement dans les parties centrale et sud du parc.

En contrepartie, 2.036 jeunes arbres et arbustes forestiers seront plantés en 2021 et 2022 au sein des massifs boisés, et en bordure de ceux-ci. De plus, 20 arbres ornementaux vont être également plantés dans les espaces ouverts.

Les abattages sont réalisés sur la base de deux permis accordés les 26 mars et 21 septembre derniers par Urban. brussels. Ils sont en premier lieu justifiés par le bulletin de santé des arbres, dont beaucoup sont malades, en mauvais état et peuvent représenter un danger pour les usagers du parc, selon Bruxelles-Environnement.

Il s’agit aussi de coupes d’éclaircie dont l’objectif est de diminuer la densité d’arbres dans certaines zones. Des espèces de lumière, comme les chênes et les pins sylvestres, sont confrontées à une forte concurrence et disparaissent. Avec la détérioration de l’état de santé des massifs boisés, la régénération naturelle des espèces est devenue impossible.

Ces coupes phytosanitaires et d’éclaircies s’inscrivent dans le cadre du plan de gestion des massifs boisés du parc élaboré en 2015. Elles succèdent à deux autres phases d’abattage en 2019 et début 2020 au cours desquelles 400 arbres ont été abattus dans les zones est et nord du parc.

Le parc de la Woluwe compte actuellement plus de 10.000 arbres. Il s’agit d’un site classé Natura 2000.

Certaines voiries pourront être temporairement fermées au cours des trois mois d’abattage.