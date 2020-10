Julian Alaphilippe compte revenir au Tour des Flandres en 2021: «J’aime les pavés»

Julian Alaphilippe, dont la première participation au Tour des Flandres s’est brutalement terminée sur une chute dimanche, a l’intention de revenir sur les classiques flamandes l’année prochaine, a indiqué le champion du monde français mardi sur le site de son équipe Deceunick-QuickStep.

«L’année prochaine, je veux faire honneur à ce beau maillot (arc-en-ciel) autant que possible, c’est pourquoi je veux retourner en Flandes. Rouler là-bas m’a fait réaliser à quel point les pavés me manquaient. Je les aime, c’est un type de course totalement différent, brutal, nerveux, dur, très spécial, avec plus de vent. C’est du cyclisme à l’état pur!», déclare Julian Alaphilippe.

Julian Alaphilippe a chuté à 35 km de l’arrivée du Tour des Flandres dimanche. Le champion du monde français était en tête du Ronde avec Wout van Aert et le Néerlandais Mathieu van der Poel, futur vainqueur, lorsqu’il a heurté une moto.

Souffrant de fractures aux 2e et le 4e métacarpiens de la main droite, l’Auvergnat a été opéré avec succès lundi à Herentals. Le coureur de 28 ans devra porter un plâtre pendant trois semaines. Une fois enlevé, Alaphilippe pourra reprendre l’entraînement et débuter la kinésithérapie afin de retrouver la mobilité de sa main.