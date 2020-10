Carrefour met fin à la vente de sacs en plastique aux caisses

Carrefour va mettre fin à la vente de sacs en plastique aux caisses, réduisant de la sorte le plastique de 703 tonnes, annonce l’enseigne de grande distribution mardi.

Pour remplacer ces sacs en plastique vendus 10 centimes à la caisse, Carrefour a développé un assortiment de sacs réutilisables à base de matières recyclées et à nouveau recyclables. Parmi eux figure un sac cabas en coton et un autre réalisé à partir de plastique 100% recyclé collecté dans les océans, en collaboration avec l’organisme Seaqual, qui oeuvre à la propreté des océans et fonds marins.

Il existe également des sacs confectionnés à partir de bouteilles PET recyclées et d’autres encore fabriqués à partir de matériaux recyclés.

Carrefour propose également des formats de poche en coton bio pour les articles en vrac ou les fruits et légumes.