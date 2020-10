Remco Evenepoel espère retrouver la compétition en 2021: «Cette chute a donné un nouveau sens à ma vie»

Deux mois après sa chute dans la descente du Sormano, au Tour de Lombardie, Remco Evenpoel (Deceuninck-Quick Step) poursuit sa revalidation à Anvers et chez lui, à Schepdaal.

Il se fait évidemment plus rare dans les médias depuis l’accident, mais c’est un Remco Evenepoel ambitieux qui s’est confié dans un long entretien chez nos confrères du quotidien français L’Équipe.

À 20 ans, le jeune prodige du cyclisme belge, en revalidation après une fracture du bassin au Tour de Lombardie le 15 août, attend avec impatience son retour à la compétition en 2021. «Il n’y a pas un jour où je ne pense pas à mon retour en compétition. Rien n’est encore programmé mais dès que j’arrive au centre de rééducation le matin à Anvers, j’ai ça en tête. C’est ce qui me donne beaucoup d’envie de travailler, même si la route est encore très longue.»

S’il avoue avoir pensé un instant à participer à la Vuelta, qui débute ce mardi, – «Mais c’était de la folie, même si j’étais sur les rouleaux cinq semaines et demie après l’accident» -, sa chute l’a profondément marqué. «Ma chance, c’est d’être encore très jeune, je pense qu’un coureur de trente ans aurait dû arrêter là sa carrière. Moi, je suis encore tout neuf. Est-ce que cela a changé la vision de ma carrière? Non, plutôt ma façon d’aborder ma vie de tous les jours. Je me rends compte que je m’attache plus à des petits détails qui, avant cette chute, n’avaient aucune importance à mes yeux.»