PHOTOS | Durant 120 ans, une sucrerie à Barry

Le 26 juin 1857, par-devant Maître Régibo, notaire, est signé l’acte de fondation de la société ayant pour but l’exploitation d’une sucrerie.

Un peu partout, ce sont les villages agricoles qui accueillent ces industries et il en est de même de Barry. L’historien Jean-Pierre Cossement s’est penché sur l’histoire du village et de ses sucreries. ÉdA

À la différence près que, si les monographies de ces bourgs sont très sobres quant à l’historique des sucreries, Barry a fait l’objet d’une étude extrêmement poussée de la part de l’historien Jean-Pierre Cossement qui nous a confié ce thème de recherches englobant tout le village.

Riches, industriels, mais aussi les habitants y trouvent un créneau…

Parmi les promoteurs de ce projet, on relève d’une part de riches investisseurs, tel le comte Ferdinand Visart ou le vicomte Alfred Cossée de Maulde mais aussi des industriels déjà dans le créneau comme Henri. Simon et même des habitants, riches certes, tels Adrien Dupont, Joseph Droissart, Henri Locman et Jules Dupont. Modernisation: un convoyeur à betteraves après 1940. ÉdA

Fabrication de sucre et de noir animal sont les objectifs d’une société qui subira quelques modifications parmi ses responsables qui ne seront plus que deux dès 1872, H. Simon et A. Cossée de Maulde ou plus tard encore car les grands changements dus à la modernisation se profilent; témoin la liquidation en 1930 au profit d’une S.A. présidée par Julien Bergé, un Tirlemontois. L’ancrage local s’amenuise au profit des grosses industries sucrières.

Judicieux, le site est vaste et proche de voies d’accès

Une sucrerie demande à la fois un site suffisant vaste et des voies d’accès faciles. Les terrains achetés à Henri Locman répondent à ces critères car situés entre la gare, en service dès le 30 octobre 1847 et les routes nationales vers Bruxelles et Mons et la voie vers Maulde. Suffisant au départ, le site sera agrandi par de nouveaux achats. Le site s’est agrandi au fil des besoins, ce que montre cette vue aérienne. ÉdA

Ajoutons une ligne vicinale qui se raccordait au réseau à Gaurain et l’on verra que l’approvisionnement en betteraves ne posait pas de gros problèmes à la sucrerie.

Pour les betteraviers, la mainmise de l’usine, avec laquelle ils passent des contrats d’exclusivité, notamment elle doit nécessairement lui acheter les graines, les pousse à s’unir, une commission de surveillance naît à Péruwelz et un syndicat à Barry en 1902

L’emploi de proximité et l’économie locale y trouvent leur compte…

Quelles étaient les perspectives d’avenir des jeunes issus de milieux sinon pauvres du moins peu aisés? Il n’y a pour eux que l’emploi saisonnier lié aux travaux de la, terre; mais sans vraie espérance d’avenir meilleur. Les sucreries engageaient de la main-d’œuvre locale et faisaient vivre l’économie de proximité. ÉdA

La création de ces sucreries, à Barry comme ailleurs, ouvre de nouvelles espérances car, si elle ne tourne à plein rendement que durant quelques mois -d’octobre à fin décembre généralement – la sucrerie a besoin, tout au long de l’année de personnel d’entretien, d’emballage, d’expédition. N’oublions pas la nécessiter de «démarier» les lignes car les graines d’alors sont trop prolifiques avec deux et parfois trois germinations. En 1896, 170 personnes y trouvent leur gagne-pain, elles sont 75 en permanence et 125-130 durant la campagne en 1952 et encore 80 en 1975 soit un an avant la fermeture. Ces activités vont vivre indirectement d’autres lieux tels les magasins proches – épicerie, boucherie – et mieux encore, les cafés où se réfugient volontiers les agriculteurs las de patienter dans la file avant de décharger. Un déchargement qui bénéficiera des avancées techniques, avec grue à vapeur en 19221, à pression d’eau en 1926, FB 284 Sucrerie de Barry 2. Six clichés légendés.. Le déchargement sous pression d’eau facilitera la prise en charge. ÉdA

Toutes ces améliorations ne suffiront pas à garder en vie la sucrerie de Barry qui, en 1966 sort encore 129 508 kgs de sucre blanc en sacs et 167.383 l’an suivant.

Insuffisant? en 1976, alors que 1800 tonnes/jour sont traitées, la production est arrêtée et, au fil des ans, les installations seront en grande partie démantelées. C’est la loi commune, celle de la rentabilité, qui commande…..