Da Cruz à l’Excel Mouscron, c’est fini…

Après le 3 sur 27 initial, la direction mouscronnoise est passée à l’action. Elle a scellé le sort du tacticien français et prépare la venue de son successeur. Qui ne sera visiblement pas Leye ou Elsner.

Quel coach peut résister à un bilan de 3 sur 27? C’est la question que l’on posait à la suite de la sixième défaite de l’Excel Mouscron face à Eupen (0-2). On se demandait, sans vraiment y croire, si Fernando Da Cruz pouvait être une exception. La réponse à cette question est non. Ce lundi, à la suite d’une réunion interne, le tacticien français a été délesté de son contrat de trois ans qui le plaçait à la tête des Hurlus.

Dimanche, l’ancien responsable du centre de formation lillois précisait encore en conférence de presse qu’il «avait toujours l’énergie pour mener à bien la mission». Les décideurs hennuyers estiment, eux, que ce n’est plus le cas. Et le bilan du coach ne plaide forcément pas en sa faveur…

Reste désormais à voir qui sera son successeur. Ces derniers jours, les noms de Mbaye Leye et Luka Elsner sont ressortis avec insistance. Il semble finalement qu’aucun des deux mentors ne débarquera au Canonnier. On se dirige plutôt vers une solution étrangère. Le profil de Franck Passi (ex-Lille et Marseille) plaît à certains membres du conseil d’administration. La venue d’un coach portugais est également évoquée. D’autres membres du CA (les derniers Mouscronnois?) préféraient une piste plus «belge».

En attendant la nomination d’un nouveau T1, le club devrait confier l’intérim à l’un des adjoints de Da Cruz.