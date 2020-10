La liberté de rêver

Les représentants du secteur horeca sont en colère, mais aussi ceux et celles qui fréquentent leurs établissements et qui, pour la grande majorité, se sont soumis scrupuleusement aux règles imposées dans le cadre de la lutte contre le corona, jusqu’à réenfiler leur masque pour se rendre aux latrines même s’ils ne devaient croiser personne durant leur court trajet.

Certes, les différents niveaux de pouvoir ont prévu une enveloppe budgétaire de plusieurs millions pour venir en aide aux acteurs de terrain et leur permettre de payer leurs charges, dont principalement celles imposées par les nouvelles règles elles-mêmes (achat de plexi, d’autocollants à poser sur le sol, de gel dont les prix atteignent parfois ceux de grands crus proposés à la carte…). On se demande d’ailleurs comment nos autorités arrivent à dégager aussi rapidement des budgets aussi conséquents alors qu’il est si difficile d’en obtenir pour le secteur de la santé.

Soit, ces aides financières pour l’horeca, mais aussi pour la culture et l’événementiel, ne remplaceront de toute façon jamais ce qui fait la caractéristique de ces secteurs: la convivialité de lieux où l’on aime non seulement manger ou se divertir, mais aussi échanger, se rencontrer, rêver et refaire le monde, un autre monde…