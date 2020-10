La biche au prix de la saucisse?

Si la biche est délicate et plus rare, le sanglier est en quelque sorte son contraire. Pourtant leurs sorts sont parfois liés. En Belgique, on tente bien de réguler la population des sangliers mais ce n’est visiblement pas assez efficace. En attendant, on ne sait plus quoi en faire à part les mettre au congélo. Les biches sont par contre plus prisées. D’où pour certains ateliers de gibier, la tentation d’en importer, des pays de l’Est. Avec comme condition: si vous voulez de la biche, vous devez prendre aussi du sanglier… Car là aussi, il y en a trop. On frôle l’indigestion.