Nouvelle procédure de prise de rendez-vous au centre de dépistage Covid de La Louvière

Le téléphone est saturé au centre de dépistage Covid-19 de La Louvière, qui adapte ses modalités de rendez-vous.

La pression ne cesse de s’accroître sur les centres de prélèvements mis en place par les médecins généralistes dans le cadre du dépistage du Covid-19. À La Louvière, malgré un déménagement sur le parking spacieux du Louv Expo et un accès uniquement sur rendez-vous, le centre s’est rapidement retrouvé pris d’assaut et les files se sont allongées sur l’esplanade accueillant, outre le palais des expositions, la maison des entreprises et le centre IFAPME.

Pour tenter de remédier à la situation et éviter les files d’attente de plus d’une heure, la Ville de La Louvière et la Fédération des Médecins Généralistes du Centre et de Binche ont mis en place une nouvelle procédure de prise de rendez-vous par inscription en ligne préalable.

Concrètement, il est demandé aux patients devant passer un test de dépistage de se connecter sur https ://prendre-mon-rdv.com/centre-de-test-covid-la-louviere/biologiste/la-louviere afin de planifier leur test. Pour rappel, les plateformes de prélèvement ne sont accessibles qu’aux personnes munies d’une attestation délivrée par leur médecin généraliste.

Le numéro de téléphone 0493 30 49 10 reste accessible mais connaît une véritable saturation. Il est dès lors demandé de privilégier la voie électronique ou de prendre patience.

À noter que, pour faire face à l’afflux de patients, les horaires du centre louviérois ont été étendus: il est désormais accessible de 13 h à 19 h les lundis et mardis et de 13 h à 18 h du mercredi au dimanche.