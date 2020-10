800€/mois sur 6 mois: la prime Phoenix.brussels doit rendre le Bruxellois plus concurrentiel sur le marché post-crise

Il est certain que le secteur du transport aérien par exemple sera l’un des plus impacté par la crise du covid. Ce qui aura des répercussions sur l’emploi des Bruxellois. Tyler Olson – stock.adobe.com (illustration)

Une prime à l’emploi sera offerte aux Bruxellois pour se relancer dans le contexte du covid-19. Un budget de 45 millions d’euros est débloqué. Première: les jeunes diplômés sont concernés.

Une prime à l’emploi sera accordée aux Bruxellois victimes de la crise du coronavirus et ce, dès le 1er janvier. Un arrêté en ce sens a été pris par le Gouvernement bruxellois. Le Ministre bruxellois de l’Emploi Bernard Clerfayt (DéFi) détaille le fonctionnement de ce dispositif baptisé Phoenix. brussels (comme l’oiseau qui renaît de ses cendres) ce lundi 19 octobre. Selon qui «les prévisions les plus pessimistes annoncent 30.000 personnes supplémentaires à la recherche d’un emploi dans les prochains mois».

L’aide en question s’adresse aux employeurs qui engageraient des Bruxellois nouvellement inscrits chez Actiris. «Cette aide doit permettre aux Bruxellois d’être plus concurrentiels sur le marché de l’emploi», plaide-t-on au cabinet Clerfayt.

Un budget de 30 millions d’euros a été dégagé en 2020 et 15 millions d’euros en 2021, «permettant à plus de 6.000 Bruxellois de profiter de cette nouvelle prime», selon les estimations de l’entourage du Ministre.

Des conditions

Très concrètement, cette prime concerne tous les Bruxellois inscrits chez Actiris entre le 1er avril 2020 et 31 mars 2021. Elle s’élève à 800€/mois sur 6 mois au bénéfice de l’employeur. Certaines conditions doivent être respectées: domicile en Région bruxelloise, engagement de 6 mois minimum ou CDI, et au maximum un diplôme d’études secondaires.

«D’une part, on va assister à une raréfaction des offres d’emploi dans plusieurs secteurs. D’autre part, le nombre de chercheurs d’emploi va augmenter à Bruxelles mais aussi en Flandre et en Wallonie. Il faut que les Bruxellois soient plus compétitifs que leurs voisins», pose le Ministre. «J’espère que Phoenix.brussels fera la différence».

La prime s’étend aussi aux jeunes: elle est alors revue à 500€/mois pour les moins de 30 ans, qu’ils soient diplômés du secondaire ou du supérieur. C’est une première. «Les jeunes sont les premières victimes de la crise. On parle d’une génération sacrifiée sur l’autel du Covid-19. Pour la première fois, les jeunes diplômés bruxellois auront donc droit à une prime à faire valoir auprès des employeurs», souligne Clerfayt. Notons qu’une prime activa.brussels existe déjà pour les jeunes ne disposant pas des niveaux d’étude requis (15.900€ sur 30 mois).

Enfin, notons que les artistes ne sont pas oubliés: leurs employeurs toucheront 500€ sur 6 mois pour tout contrat de minimum 1 mois puisque ce secteur fonctionne souvent avec des contrats plus courts.