Une «lockdown party» d’environ 40 personnes interrompue à Quiévrain

Une «lockdown party» ayant attiré une quarantaine de personnes a été interrompue par la police des Hauts-Pays. 22 personnes, presque toutes françaises, ont été mises à l’amende.

Dimanche vers 2 h du matin, une patrouille de la police des Hauts-Pays a constaté la présence de nombreux véhicules immatriculés en France stationnés sur les trottoirs autour de la rue des Wagnons, ne laissant aucun passage pour les piétons circulant. 5 perceptions immédiates ont d’emblée été rédigées.

Les policiers se sont ensuite dirigés vers une des habitations de la rue d’où provenait de la musique, perceptible à plus de 100 mètres. Les spots lumineux visibles et les éclats de voix se faisant entendre au travers du panneau de porte translucide ne laissaient planer aucun doute quant au nombre de personnes sur place et à leur activité.

Lorsque, pensant avoir affaire à un convive, un jeune homme a ouvert la porte aux policiers, ceux-ci ont pu constater la présence d’une quarantaine de jeunes gens consommant de l’alcool ou dansant sans respecter les règles de distanciation. Les masques de protection étaient évidemment absents des visages.

À la vue des policiers, une quinzaine de convives ont pris la fuite par les cours et jardins situés à l’arrière mais 22 contrevenants ont pu être identifiés, dont l’organisateur de la soirée. À l’exception d’une seule personne, tous émanent du territoire français.

Les 22 jeunes gens ont été verbalisés et encourent une amende administrative de 250€.