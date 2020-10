La KU Leuven met en place son propre système de tests et traçage pour les étudiants

Les étudiants louvanistes peuvent dès lundi se faire tester au nouveau coronavirus dans un nouveau centre mis en place par l’université, en collaboration avec les hautes écoles de la ville. Les étudiants dont le test se révélerait positif seront ensuite suivis par un «contact tracer» de leur établissement scolaire. Le centre table sur 300 tests quotidiens.

Les étudiants représentent un tiers de la population de Louvain. En leur offrant leur propre système de tests et traçage, la KU Leuven et les hautes écoles UCLL et Luca School of Arts espèrent obtenir une cartographie fiable du taux de contamination parmi les étudiants. «Nous voulons surtout éviter que les médecins louvanistes et le centre de santé des étudiants se retrouvent submergés», explique le recteur Luc Sels.

Les étudiants peuvent prendre rendez-vous en ligne et le test est gratuit. Le centre se situe dans l’université et sera accessible du lundi au samedi entre 9 et 14h. Les étudiants en médecine se chargeront de réaliser les tests.

En cas de résultat positif, c’est donc une équipe de traçage de l’établissement de l’étudiant qui prendra le relais. Ces équipes travailleront de 9 à 21h00 et seront composées d’étudiants en master de médecine.